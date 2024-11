Infortunio in Nazionale: tegola per il tecnico, salta il Napoli

Brutte notizie per quanto riguarda un allenatore. Il giocatore si è fermato ancora una volta e potrebbe essere indisponibile per alcune partite

La Nazionale è sempre un’arma a doppio taglio per i club. Il rischio di infortuni è molto alto e la speranza da parte dei tecnici è che in questi dieci giorni non succeda niente di grave e, di conseguenza, non si debba dover fare i conti con contrattempi fisici. Ma non sempre è così e per un allenatore arrivano delle brutte notizie.

Secondo quanto riferito dalle ultime indiscrezioni, un giocatore ha saltato l’ultimo allenamento con la Nazionale e si sta valutando la possibilità di rientrare in Italia a causa di un infortunio. Le sue condizioni in un primo momento non sembravano gravi. Ora, però, non è da escludere che possa rientrare in campo più in là proprio a causa di questo problema fisico. Il Napoli guarda con attenzione a questa vicenda e si attendono i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Serie A: ancora una tegola, out contro il Napoli?

La situazione infortunio sarà valutata con attenzione nelle prossime ore. La speranza è che non debba tornare nuovamente in Italia, ma le sensazioni non sono positive e per questo motivo non è da escludere che alla fine si decida anche precauzionalmente di farlo rientrare nel club e non prendere rischi inutili.

In casa Roma è da valutare la situazione Dovbyk. Il centravanti ha raggiunto l’Ucraina nonostante un problema al ginocchio, ma le condizioni non sono migliorate. Stando a quanto riferito da Il Romanista, si sta valutando la possibilità di un rientro nella Capitale per capire meglio l’entità dell’infortunio. Gli esami fatti sono risultati negativi e quindi si pensava ad un problema di poco conto, ma a questo punto potrebbe non essere così. I dubbi saranno comunque sciolti nei prossimi giorni.

E il Napoli assiste alla finestra a questa situazione. Dovbyk ad oggi rappresenta forse il pericolo numero uno della squadra capitolina e una sua assenza per infortunio potrebbe essere una buona notizia per la squadra di Antonio Conte e meno per quella di Ranieri. Naturalmente ad oggi è solo una ipotesi. Si attendono gli approfondimenti dei medici e si avrà un quadro più chiaro solamente nelle prossime ore. Ma dall’Ucraina possiamo dire che le sensazioni non sono positive rispetto a qualche giorno fa.