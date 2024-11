Napoli: affare da 40 mln, Lukaku firma subito

L’esperienza del belga con i partenopei non è sicuramente entusiasmante e si parla già di un possibile addio. Ecco tutti i dettagli

Lukaku è arrivato a Napoli perché fortemente voluto da Antonio Conte, ma in questo momento la sua avventura non sta andando sicuramente nel migliore dei modi. Prestazioni deludenti e una condizione fisica non eccezionale. Questo potrebbe portare magari già in futuro delle scelte molto dure e inaspettate.

Secondo quanto riferito da Walter De Maggio, in una delle prossime sessioni di calciomercato Lukaku potrebbe lasciare Napoli per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Una operazione importante considerato anche quanto sta succedendo in campo con il belga. Naturalmente per il momento stiamo parlando di una semplice ipotesi o suggestione, ma davanti ad una proposta simile non è da escludere che ci potrebbero essere dei tentennamenti.

L’ipotesi di un addio di Lukaku al Napoli non è una certezza, ma anche una pista da escludere a priori. Le prestazioni del belga sono assolutamente sottotono e per questo motivo magari in estate davanti ad una proposta di livello potrebbero aprirsi scenari fino a questo momento mai realmente presi in considerazione. Parliamo di una semplice suggestione visto che, almeno per il momento, non esiste una vera trattativa.

Stando a quanto detto dal direttore di Kiss Kiss Napoli, Walter De Maggio, davanti ad una proposta di 40 milioni nei prossimi tre anni Lukaku potrebbe lasciare Napoli ed iniziare una esperienza differente. L’Arabia è una soluzione di calciomercato da non escludere e per questo motivo non ci resta che aspettare i prossimi mesi per capire cosa succederà. I partenopei ad oggi non pensano di privarsi del belga, ma la strada è assolutamente lunga e quindi non possiamo escludere nulla almeno fino a quando non si hanno delle certezze.

Per il momento il Napoli ha intenzione di puntare su Lukaku e difficilmente si priverà del belga durante il calciomercato estivo. Magari dal 2026 è possibile ipotizzare un suo addio, ma molto dipenderà da Antonio Conte e dalla sua volontà di puntare forte sul proprio attaccante. Dall’Arabia comunque ci pensano e sono pronti a mettere 40 milioni di euro per prendere il belga. Ma, come detto in precedenza, la strada è lunga e non possiamo escludere nulla.