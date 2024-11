Kiwior al Napoli: svolta improvvisa, l’annuncio da Londra

Il polacco continua ad essere fuori dai piani dell’Arsenal. In queste ultime ore è arrivata una novità molto importante dall’Inghilterra

Il Napoli è sempre alla ricerca di un difensore e il nome in cima alla lista resta quello di Kiwior. Il polacco, che conosce molto bene il nostro campionato, non rientra più nei piani dell’Arsenal e i Gunners sono al lavoro per trovare una soluzione definitiva. La speranza da parte del giocatore è che possa giocare con maggiore continuità rispetto al passato e per questo motivo il ritorno in Italia è assolutamente una possibilità.

E sul futuro di Kiwior arriva una notizia molto importante da Londra. Secondo quanto riferito da Football Insider, l’Arsenal ha preso una decisione molto importante in chiave calciomercato per quanto riguarda il centrale polacco. Il Napoli resta alla finestra e cerca di sfruttare l’occasione per regalarsi un colpo importante anche in ottica futura. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà il tutto.

Calciomercato Napoli: Kiwior nel mirino, il punto

Il Napoli non molla la pista Kiwior. Il polacco piace da tempo a Conte visto che si tratta di un calciatore che conosce molto bene il nostro campionato. I partenopei da tempo stanno valutando questa opzione per cercare di capire se arrivare oppure no alla tanto attesa fumata bianca. Le possibilità ci sono e per questo motivo non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Stando alle notizie che arrivano dall’Inghilterra, l’Arsenal vorrebbe cederlo in prestito durante il calciomercato invernale a titolo definitivo, ma si ha anche la consapevolezza che difficilmente si potrà raggiungere questo obiettivo. Per questo motivo non è da escludere il prestito e il Napoli è pronto ad approfittare di questa occasione per piazzare un colpo importante in difesa e guardare con maggiore fiducia anche al futuro.

Kiwior resta un obiettivo da parte del Napoli in questo calciomercato. Si preannuncia una trattativa non semplice da portare a termine vista anche la concorrenza di Juventus e Milan. Ma i partenopei sono da tempo sul calciatore e per questo motivo potrebbero avere un vantaggio non sicuramente di poco conto. Non ci resta a questo punto che aspettare le prossime settimane per capire se questa trattativa è destinata a decollare e regalare un rinforzo importante ad Antonio Conte.