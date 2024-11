Colpo a sorpresa: si chiude per 10 mln, Conte accontentato

Il Napoli potrebbe piazzare un colpo a sorpresa in questo calciomercato invernale. Il giocatore è stato proposto ed ora la palla passa ai partenopei

È un Napoli che non ha intenzione di farsi scappare le occasioni che si potrebbero presentare a gennaio e per questo motivo non è da escludere la possibilità di un colpo a sorpresa. Le ultime indiscrezioni aprono alla possibilità di un arrivo non previsto in un reparto, ma la strada è assolutamente lunga e non si può escludere praticamente nulla.

Secondo quanto riferito da areanapoli.it, il giocatore sarebbe stato proposto al Napoli per il calciomercato invernale. Affare da 10 milioni di euro visto il contratto in scadenza a giungo. Per il momento siamo nella fase embrionale di questa possibile trattativa e non possiamo escludere nulla. L’idea, comunque, resta sul tavolo e non è da escludere che nel giro di qualche settimana si possa passare ad un qualcosa di concreto.

Calciomercato Napoli: rinforzo in difesa, regalo a Conte

Tra i reparti che hanno bisogno di rinforzi c’è anche quello difensivo. Dietro Juan Jesus e Rafa Marin non hanno dato le garanzie che ci si aspettava e per questo motivo si sta ragionando sulla possibilità di intervenire. Naturalmente, anche per questioni di lista, gli ingressi possono avvenire solo in caso di uscite e quindi non saranno operazioni immediate. Ma le intenzioni sono chiare e Conte spera di poter avere presto dei nuovi giocatori,

Ed uno di questi a sorpresa potrebbe essere proprio Jonathan Tah. A sorpresa il centrale in scadenza con il Bayer Leverkusen sarebbe stato proposto al Napoli per il calciomercato invernale. Una operazione che i partenopei potrebbero pensare di chiudere visto che a zero rientrerebbero big in gioco come Bayern, Real, Inter, Juventus e non solo. Quindi i 10 milioni di euro rappresenterebbero una sorta di strategia per anticipare la concorrenza e regalare a Conte un giocatore di livello.

L’obiettivo di Conte è proprio quello di riuscire a rinforzare la squadra con giocatori di caratura internazionale e Tah è assolutamente uno di questi. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che il centrale non ha sciolto i dubbi. Ma se ci dovesse essere una apertura, basterebbero 10 milioni di euro per portarlo al Napoli e strapparlo alla concorrenza. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e capire come finirà la vicenda.