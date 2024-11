Mercato Napoli, nuovo colpo in attacco: assist dal Portogallo

Mercato Napoli, arriva la svolta per il reparto avanzato di Antonio Conte. Si tratta di un affare che può risultare a dir poco sorprendente e l’assist per l’affondo decisivo in tal senso arriva direttamente dal Portogallo, frutto di un interessante intreccio che viene fuori nel mondo del calciomercato internazionale.

Gli azzurri stanno facendo cose straordinarie in campo sotto la guida di Antonio Conte, rendendo praticamente un lontano ricordo sfumato nel tempo quanto accaduto nella passata stagione. E’ stata attuata una autentica rivoluzione in sede di calciomercato, ma come sottolineato dallo stesso allenatore non è assolutamente finita qui. Anzi.

In tal senso, il direttore sportivo è già all’opera, come è normale che sia, sicuramente per gennaio ma si inizia a ragionare anche in prospettiva futura. Puntando proprio sul fatto che una programmazione oculata aiuta sicuramente da questo punto di vista. In tal senso, arriva la svolta per il nuovo colpo in avanti e l’assist arriva direttamente dal Portogallo.

Mercato Napoli, colpo di scena per un affare in avanti

In avanti, infatti, Romelu Lukaku fino a questo momento non ha dato le risposte che tutti si aspettavano. Ha fin qui realizzato 4 gol e 4 assist, ma in termini di rendimento relativo alle prestazioni offerte non c’è piena soddisfazione. In tal senso, si pensa anche al futuro ed ora arriva una grande occasione che può essere colta al volo da Giovanni Manna.

Stando a quanto raccontato da TeamTALK, infatti, il Manchester United è pronto a regalare al suo nuovo allenatore, Amorim, il bomber Gyokeres. I due insieme hanno fatto cose straordinarie allo Sporting Lisbona e vogliono riproporre questo binomio. Ed in tal senso, con Zirkzee appena arrivato, potrebbe essere sacrificato Rasmus Hojlund, diventando una interessante occasione di calciomercato.

Napoli, assist dal Portogallo per il nuovo attaccante: le ultime

Il Napoli da tempo è attento alle prestazioni del bomber ex Atalanta, che in Premier League non ha mai pienamente convinto, nonostante il rendimento comunque tutto sommato positivo offerto.

Con tre bomber in rosa per un solo posto ed un investimento da circa 80 milioni di euro per Gyokeres, è plausibile immaginare che il sacrificato possa essere proprio Hojlund, che per caratteristica si sposa molto bene con Antonio Conte. Chissà che questa pista non possa tornare rovente. Classe 2003, sarebbe un investimento di altissimo profilo per il Napoli.