Serie A, Tudor torna in panchina: subito contro il Napoli

In Serie A è seriamente a rischio un’altra panchina ed in tal senso il club in questione si sta guardando attorno. Gli occhi sono puntati su Igor Tudor, che può ritrovarsi molto presto a fare i conti con il Napoli di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto di un campionato che sta lasciando molta incertezza, con quest’ultimo aspetto che cresce praticamente di giornata in giornata. C’è una lotta serrata praticamente in ogni zona di classifica ed è difficile sbilanciarsi in pronostici. Questo è sicuramente merito delle tante sorprese che sono fino a questo momento emerse, ma anche di tanti club che stanno facendo veramente male.

Non è certo un caso, infatti, che siano saltati già tre allenatori. Due a Roma, vale a dire Daniele De Rossi prima e Ivan Juric poi. Ed un altro nell’altro club giallorosso, vale a dire il Lecce, con Marco Giampaolo che ha preso il posto di Luca Gotti. Adesso sembra che si stia profilando un nuovo esonero, con Igor Tudor pronto a tornare in panchina.

L’ex Verona e Lazio è pronto a tornare in panchina: le ultime

Per lui l’esperienza alla Lazio, iniziata dall’esonero di Maurizio Sarri, non è andata come da aspettative. Dopo una buona seconda parte di stagione, infatti, con Lotito sono iniziate delle pesanti frizioni che hanno portato poi alla rottura e quindi all’addio. Adesso, però, a sorpresa l’ex Juventus potrebbe seriamente tornare in Serie A.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “La Stampa“, infatti, Igor Tudor è tra i seri candidati in casa Torino nel caso in cui il presidente Urbano Cairo dovesse rompere gli indugi e decidere di sollevare dal proprio incarico Vanoli viste le enormi difficoltà con cui stanno facendo i conti i granata.

Tudor torna in Serie A: affronterà subito il Napoli

Per il destino di Vanoli sarà fondamentale dare risposte importanti contro il Monza di Alessandro Nesta, che pure è fortemente in bilico. Nel caso in cui il Torino dovesse non ottenere quanto chiede, potrebbe esonerarlo e puntare con decisione su Tudor.

Ed in tal caso la prima partita per lui sarebbe proprio contro il Napoli, in un incrocio immediatamente da brividi. Insomma, la situazione è in continuo divenire.