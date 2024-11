Squalifica Conte: l’annuncio dell’avvocato dopo l’Inter

Squalifica Conte, non si placano le tensioni dopo la partita contro l’Inter e lo sfogo del tecnico in relazione al rigore a suo avviso generoso assegnato ai nerazzurri e sbagliato da Calhanoglu. In tal senso, arriva l’annuncio da parte dell’avvocato in relazione a quanto accaduto a fine gara.

La partita contro i nerazzurri è stato un crocevia importante per la stagione del Napoli. Gli azzurri, infatti, dopo il trittico infernale di partite contro Milan, Atalanta ed Inter hanno portato a casa, con ben due trasferte a Milano, ben quattro punti. Unica nota stonata è stata rappresentata dalla brutta sconfitta interna contro l’Atalanta, seguita da una pronta reazione.

Il rigore concesso all’Inter per il presunto fallo di Zambo Anguissa ai danni di Denzel Dumfries, però, ha fatto imbestialire Antonio Conte, che si è sfogato nei confronti del protocollo VAR, che non lo convince fino in fondo. Per usare un eufemismo. Si è parlato di sanzioni per il tecnico del Napoli ed ora a riguardo si pronuncia anche l’avvocato.

Il tecnico nel mirino dopo le sue parole: parla l’avvocato

Inizialmente si è parlato di un deferimento e poi il discorso si è complicato, per così dire, con il timore di una squalifica ai danni di Antonio Conte. Da questo punto di vista c’è preoccupazione, soprattutto tenendo in considerazione il fatto che è fondamentale dal punto di vista temperamentale per il suo Napoli.

In una intervista concessa ai microfoni di CalcioNapoli24, infatti, l’avvocato Eduardo Chiacchio, avvocato esperto di diritto sportivo, ha spiegato come il deferimento sia un discorso a parte rispetto ad una squalifica. Il primo, infatti, rappresenta una sorta di rinvio a giudizio ma i tempi sono molto lunghi, dal momento che vanno fatte indagini.

Squalifica Conte, le ultime sulle sanzioni per il tecnico

Dal suo punto di vista, però, per Antonio Conte non ci dovrebbe essere nessun rischio di una squalifica. Si tratterebbe, infatti, di una autentica censura, dal momento che ha semplicemente espresso la sua opinione, seppur in maniera molto forte, sul protocollo VAR.

Dal punto di vista di Chiacchio, dunque, non ci sono rischi che qualcosa venga addebitato al tecnico leccese. In ogni caso aumenta, viste le ultime notizie circolate e le parole di un esperto di diritto come il legale in questione, la curiosità di vedere come si svilupperà questa vicenda per Antonio Conte.