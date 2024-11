Cessione Raspadori, colpo di scena: lo scambio beffa la Juve

Cessione Raspadori, in casa Napoli in vista della sessione di gennaio arriva un colpo di scena non di poco conto e che può stravolgere le strategie degli azzurri. Per l’ex Sassuolo c’è un interessamento concreto che può portare ad uno scambio che fa felici tutte le parti in causa e che beffa la Juventus.

Le cose per l’ex Sassuolo al Napoli, per usare un eufemismo, non sempre sono andate benissimo. E’ un dato di fatto, infatti, che sin dal primo momento ci si aspettava di più. Al primo anno con Luciano Spalletti ha fatto bene, ma già dalla seconda annata sono emersi i problemi, che si sono sommati a quelli collettivi.

Si ha la netta sensazione che ci sia una incompatibilità di natura tattica con gli altri calciatori in rosa. La sua posizione ideale, probabilmente, è quella di seconda punta o di trequartista, una posizione che nel Napoli, per quelle che sono le sue caratteristiche, non è prevista. Può essere associato a McTominay come ruolo di partenza, ma lo scozzese dà molto in fase passiva.

Svolta per l’ex Sassuolo: può salutare a gennaio

Il Napoli sta valutando con molta attenzione che cosa fare, dal momento che non vorrebbe bruciare l’investimento fatto. Per questo è plausibile che possa partire solo per una offerta irrinunciabile e soprattutto per un affare a titolo definitivo. In tal senso, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano sul talento della Nazionale italiana.

Stando a quanto raccontato dal giornalista Luca Cerchione ai microfoni di Sportitalia, infatti, su Giacomo Raspadori oltre alla Juventus ed all’Atalanta ci sarebbe anche il Como di Cesc Fabregas, che a quanto pare apprezza particolarmente il numero 81 del Napoli, ideale per il suo gioco molto alla spagnola, come si suol dire. Ed attenzione allo scambio.

Napoli, cessione Raspadori: lo scambio beffa Giuntoli

Immaginando che sia difficile per il Como accontentare le richieste del Napoli, bisogna prestare attenzione all’opzione rappresentata dallo scambio con Nico Paz. L’argentino piace agli azzurri ed a tantissima altre squadre e si tratta di una soluzione da tenere in considerazione.

L’ostacolo principale, però, in tal senso sembra essere il Real Madrid. I galacticos, infatti, hanno un diritto di recompra pari a circa 12 milioni di euro e per questo l’ultima parola spetta a Carlo Ancelotti ed ai suoi blancos.