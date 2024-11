Napoli, giallo Kvara: la decisione degli agenti

L’inizio stagionale per lui è stato di alti e bassi, ma Conte cercherà di recuperarlo al meglio. Spunta il nuovo intreccio degli agenti: un nuovo giallo

Una nuova decisione in arrivo da parte degli agenti di Kvara in vista del rinnovo contrattuale del talento georgiano del Napoli. Una voglia pazzesca di arrivare di nuovo in alto con la maglia del Napoli, ma è spuntato fuori un nuovo giallo sul prossimo contratto da firmare con il club partenopeo.

Settimane intense per decifrare il futuro del talento georgiano del Napoli. Pochi minuti fa è spuntato fuori un nuovo giallo sul rinnovo contrattuale di Kvara: ecco la novità assoluta per quanto riguarda la decisione degli agenti dell’attaccante del Napoli. Sono stati mesi intensi per questo primo scorcio di stagione con il club di De Laurentiis che non vede l’ora di arrivare alla fumata bianca, ma è spuntato fuori un nuovo intreccio di calciomercato per Kvara.

Napoli, futuro Kvara: la decisione

La società partenopea cercherà di trovare così la soluzione perfetta in modo da accontentare tutte le parti coinvolti nella trattativa. Il Napoli è pronto a sedersi per chiudere l’affare Kvara, ma nelle ultime ore gli agenti del georgiano hanno preso già una nuova decisione.

Come svelato dall’edizione odierna de Le Cronache di Napoli, il futuro di Kvara è sempre incerto. Spunta un nuovo giallo: gli agenti intendono inserire la clausola all’interno del suo nuovo contratto. Al momento non sarebbero previsti nuovi contatti tra le parti per la chiusura dell’affare: sulle sue tracce c’è anche il Barcellona che ha pensato a lui per rinforzare l’attacco blaugrana.

Una nuova mossa strategica per arrivare così all’incontro conclusivo tra le parti: il Napoli continua a lavorare sotto traccia per arrivare alla conclusione della trattativa. Entro fine novembre potrebbe arrivare così la decisione definitiva degli agenti con un nuovo incontro con il ds Manna e il presidente De Laurentiis. Saranno mesi decisivi per trovare così la giusta quadra: Kvara vuole rinascere in Nazionale per poi tornare pimpante anche sotto la gestione di Conte.

In estate l’allenatore azzurro l’ha blindato per formare un tandem da urlo con Lukaku: finora è arrivato qualche sprazzo del suo genio. Il Napoli si aspetta da lui grandi cose per arrivare a vincere nuove sfide in Serie A con l’obiettivo di tornare protagonista nelle notti di Champions League.