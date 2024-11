Napoli, doppia beffa Juve: chiusura a gennaio

Un nuovo asse bollente a distanza tra Napoli e Torino: pronta la doppia beffa bianconera, ecco la chiusura immediata a gennaio. Tutta la verità

La dirigenza partenopea continua a monitorare nuovi innesti funzionali per l’idea di calcio di Antonio Conte. Una nuova mossa strategica in vista della seconda parte di stagione: la Juventus è pronta a chiudere il doppio affare per rinforzare subito la rosa a disposizione di Motta, chiusura immediata.

Il presidente De Laurentiis è pronto a scendere in campo in prima linea per puntellare la rosa azzurra a disposizione di Conte. Un momento decisivo per programmare i prossimi colpi di calciomercato: la Juventus è pronta a beffare proprio gli azzurri per ben due volte. Un nuovo intreccio di calciomercato per arrivare così alla chiusura anticipata del doppio affare in ottica futura: il ds Giuntoli non vede l’ora di anticipare ADL per regalare nuovi colpi ai bianconeri dopo i gravi infortuni di Cabal e Bremer.

Napoli, due colpi Juve: la decisione a gennaio

Una nuova strategia di calciomercato per conoscere così il futuro dei top player pronti a volare nuovamente in Serie A. Spunta il doppio colpo decisivo: ecco tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de La Stampa, la Juventus sta preparando a gennaio la doppia beffa al Napoli. Nel mirino ci sono proprio i due obiettivi del presidente De Laurentiis: da una parte c’è Kiwior che vuole lasciare l’Arsenal per trovare più spazio.

Può giocare anche come terzino sinistro, mentre l’altro profilo interessante resta quello di Dragusin del Tottenham pronto a tornare in Serie A. Alcuni intermediari hanno proposto anche Tomori del Milan, ma la società rossonera vuole evitare un Kalulu-bis dopo le prestazioni convincenti con la maglia bianconera.

Kiwior si è fatto conoscere a livello internazionale grazie alle sue prestazioni con la maglia dello Spezia: poi è arrivato il trasferimento ai Gunners, ma con Arteta ormai il suo minutaggio è limitato. Il centrale difensivo è stato seguito a lungo anche dal Napoli: ora il giocatore dell’Arsenal dovrà prendere una decisione a gennaio.

Discorso simile per Dragusin che intende trasferirsi nella sessione invernale di calciomercato per tornare protagonista il prima possibile. Ormai ci siamo per la doppia beffa bianconera nei confronti del Napoli: spunta il retroscena decisivo con il ds Giuntoli sempre molto attivo a livello internazionale.