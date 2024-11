Calciomercato, Sane in Serie A: colpo a gennaio

Sane è pronto a sbarcare in Serie A a gennaio: spunta il retroscena in vista di gennaio, ecco il colpo in Italia. Chiusura immediata

L’esterno tedesco del Bayern Monaco, Sane, vuole continuare ad essere protagonista in giro per l’Europa. La sua storia d’amore con il club bavarese è ai titoli di coda: pronto l’addio a gennaio con un top club di Serie A sulle tracce dell’ex giocatore del Manchester City.

Una mossa strategica in ottica futura per arrivare alla chiusura immediata di Sane. L’esterno offensivo del Bayern Monaco non vede l’ora di continuare la sua carriera entusiasmante: ora spunta anche il retroscena in Serie A. Il tedesco cercherà così di trovare una soluzione in tempi brevi per arrivare così al colpo in Italia: ecco finalmente la verità per un nuovo intreccio avvincente in Italia. Scopriamo il dettaglio decisivo in ottica futura: ecco il nuovo intreccio.

Serie A, spunta il colpo Sane: arriva a gennaio

Saranno settimane intense per conoscere così il futuro dell’esterno tedesco del Bayern Monaco. A gennaio potrebbe arrivare subito la chiusura a sorpresa in vista della seconda parte di stagione: novità in arrivo in ottica futura.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, la Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato internazionale. I bianconeri sono sulle tracce dell’esterno offensivo tedesco, Leroy Sane, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il club bavarese chiede subito 20-25 milioni di euro per il trasferimento dell’ex City a gennaio. Il Bayern Monaco ha intenzione di tagliare lo stipendio del tedesco, ma sulle sue tracce ci sarebbero anche Manchester United e Arsenal: al momento le sue richieste dell’ingaggio sono eccessive.

La Juventus continuerà a monitorare attentamente il fronte calciomercato per nuovi innesti di caratura internazionale. Thiago Motta ha chiesto a gran voce nuovi rinforzi funzionali alla sua idea di calcio: Sane rappresenterebbe la ciliegina sulla torta per affrontare al meglio il prosieguo della stagione.

A gennaio arriverà il suo immediato addio al Bayern Monaco per ritrovare così nuovi stimoli in ottica futura. Un nuovo innesto di qualità per essere protagonista anche in Italia: l’esperto di calciomercato Ekrem Konur ha rivelato tanti nomi delle big d’Europa pronte a chiudere l’affare in vista di gennaio. Sane è voglioso di iniziare una nuova avventura anche in Serie A: spunta il retroscena da urlo per trovare così subito la sua prossima destinazione entusiasmante in ottica futura.