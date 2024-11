Napoli, ruolo inedito per Mario Rui: la mossa di Conte

Mario Rui continua ad allenarsi a Castel Volturno dopo la decisione di non andar via in estate. Spunta la nuova mossa di Conte: nuovo ruolo per lui

Saranno settimane decisive per conoscere il futuro del terzino portoghese del Napoli, Mario Rui, che vive ormai da separato in casa dalla scorsa estate. A gennaio potrebbe arrivare il suo addio definitivo: una mossa a sorpresa di Antonio Conte.

La dirigenza partenopea dovrà trovare subito una soluzione immediata per il terzino portoghese del Napoli. Mario Rui ha rifiutato numerose proposte in estate optando per la permanenza in maglia azzurra: la società azzurra l’ha escluso dalla lista in Serie A e così si è trovato in rosa senza poter partecipare alle gare ufficiali sotto la gestione di Antonio Conte. Nella giornata di giovedì 14 novembre il terzino portoghese è stato provato anche in un ruolo inedito durante il test match a Castel Volturno contro la Puteolana.

Napoli, Mario Rui è tornato in campo: la decisione di Conte

A gennaio potrebbe arrivare così la cessione a titolo definitivo: il terzino del Napoli continua a mantenersi in forma per ritrovare la condizione migliore in vista della seconda parte di stagione.

Come svelato dall’allenatore della Puteolana, Salvatore Marra, ai microfoni di Radio Crc il terzino portoghese è stato schierato anche come play in cabina di regia. Mario Rui ha ripreso ad allenarsi con il resto della rosa partecipando anche alle amichevoli in settimana: una nuova mossa strategica per Conte. Una nuova mossa per impiegare gli altri calciatori nelle rispettive posizioni: un altro test importante per trovare così la giusta quadratura del resto della squadra. In gran spolvero Neres e Ngonge con Simeone al centro dell’attacco.

Il Napoli vuole continuare ad essere protagonista nella seconda parte di stagione con nuovi intrecci decisivi sul fronte calciomercato. La società partenopea vorrebbe così trovare una nuova destinazione suggestiva a Mario Rui: il terzino portoghese vorrebbe tornare a correre sulla fascia sinistra dopo sei mesi senza poter scendere in campo con la maglia azzurra.

Saranno settimane intense per arrivare così alla soluzione migliore in modo da poter accontentare tutte le parti coinvolte: in poco tempo sta recuperando la forma migliore per tornare subito protagonista in campo internazionale. Una nuova mossa strategica per trovare così subito la nuova squadra per il futuro.