Napoli: addio Kvara, pronto un doppio colpo

In casa partenopea la cessione del georgiano è destinata a diventare reale. Ma Manna è pronto a due acquisti con i soldi dell’esterno

Nonostante il Napoli continui a trattare e a sperare in un rinnovo, il destino di Kvaratskhelia sembra essere sempre più lontano dalla maglia azzurra. Il forcing delle big europee e l’incontro del procuratore con il Barcellona confermano che il giocatore si sta guardando intorno per capire meglio la soluzione ideale. Naturalmente c’è un De Laurentiis da convincere e, come confermato da molti media spagnoli, è questo l’ostacolo principale nella trattativa per acquistare il georgiano.

Sicuramente il Napoli si sta guardando intorno per individuare eventualmente il sostituto di Kvaratskhelia. L’idea che potrebbe prendere piede in estate è quella di un doppio colpo di calciomercato grazie all’addio del giocatore georgiano. Naturalmente per adesso siamo nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che il tutto si possa trasformare in realtà vista la volontà di ADL di tenere la squadra ad un certo livello in campionato ed Europa.

Calciomercato Napoli: Kvara finanzia un doppio colpo, i dettagli

La cessione di Kvara rischia di essere molto dolorosa per il Napoli e quindi in casa azzurra si sta ragionando anche su come sostituire al meglio il calciatore georgiano. Dall’eventuale suo addio arriverebbero soldi sicuramente importanti da reinvestire e c’è l’idea di un doppio colpo di assoluto livello.

Il Barcellona, infatti, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Vitor Roque per abbassare il prezzo di Kvaratskhelia. Un giocatore che da sempre piace al Napoli e rappresenta forse il tassello ideale che manca in attacco. Ma non è finita qui visto che i partenopei con i soldi del georgiano sono pronti a bussare allo Sporting per Pedro Goncalves. Una clausola rescissoria di 80 milioni, ma con una offerta leggermente più bassa lo si può prendere durante il prossimo calciomercato estivo.

Vitor Roque e Pedro Goncalves sono due giocatori in grado di alzare il tasso qualitativo del Napoli e rendere la squadra ancora più forte di quella precedente. Naturalmente tutto dipenderà da Kvara visto che difficilmente ADL andrà su questi due giocatori con la permanenza del georgiano per questioni economiche. Poi il calciomercato estivo è lungo e non possiamo escludere che almeno uno arrivi alla corte di Conte. Ma con l’addio del numero 77, Manna è pronto a regalare due rinforzi di livello al proprio allenatore.