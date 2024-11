Napoli: c’è un problema Lukaku, Conte preoccupato

Il belga sembra rappresentare un piccolo punto interrogativo per i partenopei. E il tecnico leccese comincia ad essere allarmato

Arrivato a Napoli come sostituto di Osimhen, Lukaku non sta convincendo. I fischi all’uscita dal campo contro l’Atalanta rappresentano forse un primo segnale di un rapporto con i tifosi mai realmente nato. Si aspettavano un giocatore sicuramente diverso, ma il belga nelle ultime stagioni ha dimostrato di non essere più straripante rispetto al passato e questo rappresenta una preoccupazione non di poco conto a Castel Volturno.

Senza dimenticare che, come evidenziato dal Corriere dello Sport, c’è un nuovo problema destinato ad allarmare ancora di più Antonio Conte e il Napoli. Per il momento c’è tutto il tempo di poter vedere il miglior Lukaku anche con la maglia dei partenopei. Ma tra i tifosi inizia a serpeggiare un po’ di delusione e sappiamo che questa non rappresenta una notizia positiva soprattutto per un giocatore in difficoltà.

Napoli: Lukaku allarma, cosa sta succedendo

Lukaku ha dimostrato anche con il Napoli di poter essere decisivo e la partita contro il Milan è un classico esempio. Ma la continuità manca e il belga non è sicuramente il giocatore che i tifosi si aspettavano. La speranza è quella di poter ritrovare il prima possibile l’attaccante che Conte vuole anche se non sarà per nulla semplice.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, anche contro l’Italia Lukaku è stato protagonista di una prestazione insufficiente. Ha faticato molto, anche se nella ripresa è cresciuto, ma a preoccupare è la poca lucidità nelle scelte. Un qualcosa che allarma Conte visto che molte volte la sua squadra si appoggia sul belga. Di certo la convocazione di Tedesco non aiuta il Napoli visto che non c’è assolutamente tempo per rifiatare forse quello che poteva servire a Romelu. È anche vero che in precedenza dopo la sosta è tornato in campo senza brillantezza e quindi non ci resta che aspettare per capire che giocatore avremo.

Di certo per il momento non è il Lukaku che tutti si aspettavano. Nei prossimi mesi ci si aspetta un recupero da parte del belga altrimenti l’ipotesi di una sua partenza durante il calciomercato estivo non è assolutamente da escludere davanti ad una cifra di 40 milioni. Ma la speranza di Conte è che presto possa contare sul giocatore che tutti noi conosciamo.