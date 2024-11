Chiesa al Napoli: l’annuncio cambia tutto

L’ex Juventus continua ad essere al centro di diverse voci di calciomercato. E i partenopei continuano a seguirlo da molto vicino. I dettagli

Il Napoli continua ad essere sulle tracce di Federico Chiesa. I partenopei lo hanno già seguito in estate poi le mancante cessioni di Osimhen e Kvaratskhelia hanno portato gli azzurri a non affondare il colpo. Per il momento siamo solamente nel campo delle ipotesi, ma non è da escludere che ci possa essere un nuovo tentativo anche durante la sessione invernale. L’ex Juventus, infatti, non sta trovando spazio con il Liverpool e la possibilità di una cessione è assolutamente fattibile.

Secondo quanto riferito dal Quotidiano Sportivo, il Liverpool ha aperto alla cessione del giocatore durante il calciomercato invernale e per questo motivo il Napoli ci pensa e potrebbe decidere di piazzare un colpo a sorpresa. Quindi non ci resta che aspettare i prossimi giorni per avere un quadro molto più chiaro e capire se si potrà arrivare alla fumata bianca oppure no.

Calciomercato: Chiesa al Napoli, le ultime novità

Federico Chiesa rappresenta una risorsa importante per il Napoli soprattutto in caso di partenza di Raspadori. Per il momento l’ex Sassuolo non è in uscita, ma davanti ad una proposta importante non è da escludere la possibilità di una partenza e a quel punto l’ex Juventus diventerebbe una opzione da tenere in considerazione.

Stando alle ultime indiscrezioni, il Napoli non molla la pista Chiesa e l’apertura del Liverpool alla cessione in prestito con diritto di riscatto sul calciomercato invernale rappresenta un qualcosa di assolutamente importante per i partenopei. Naturalmente la strada fino a gennaio è lunga e non possiamo escludere che poi i Reds decidano di tenere il giocatore almeno fino all’estate per capire le sue vere potenzialità. Al momento, comunque, la partenza è l’ipotesi più probabile visto che ad oggi lo spazio è davvero minimo.

Naturalmente Chiesa sarebbe un rinforzo ideale per il Napoli per riuscire a dare un po’ di imprevedibilità ad un reparto non sempre al massimo. Per questo motivo Manna segue da vicino e potrebbe ragionare sulla possibilità di portare l’esterno in casa partenopea soprattutto in caso di prestito. Resta da capire se ci sarà la concorrenza di Inter, Milan e Roma e se gli azzurri avranno l’opportunità di battere le altre squadre.