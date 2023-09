L’Inter l’ha fatto di nuovo: scambio anti Milan

Il club nerazzurro, in vista della prossima stagione, lavora sotto traccia per un affare che metterebbe nei guai il Milan: c’è lo scambio

Le beffe si servono sul piatto, e qualche volta si ricevono anche. Nel computo totale degli ‘sgarbi’ di mercato, o dei blitz improvvisi che portano a fumate bianche nel giro di poche ore, il saldo di Beppe Marotta può considerarsi assolutamente positivo. E non potrebbe essere altrimenti per uno dei riconosciuti ‘Re’ del mercato. Per lo meno in Italia.

Solamente nella sessione estiva di mercato testè conclusa, l’abile Ad del club meneghino ha soffiato Marcus Thuram al Milan, e Davide Frattesi a Juve, Roma e agli stessi rivali cittadini. Prima del vincente blitz per Carlos Augusto – anche in questo caso il beffato è stato Cristiano Giuntoli – è arrivata la piccola sconfitta chiamata Gianluca Scamacca, promesso sposo nerazzurro finito poi a sorpresa all’Atalanta.

Un piccolo incidente di percorso che non inficia il cammino del dirigente, sempre pronto ad anticipare tutti sul tempo. Sempre capace di arrivare prima degli altri con argomenti convincenti. In vista del prossimo mercato estivo, Marotta ha già in agenda un nuovo affare a sorpresa. Ovviamente anche stavolta ai ‘danni’ di una delle rivali storiche della Beneamata.

Sulle orme del ‘Condor’: Marotta pronto a beffare i cugini

Ormai l’ex Ad della Juve sta ripercorrendo in tutto e per tutto le orme di Adriano Galliani nel suo percorso di dirigente di successo e mago del mercato. I due, che sono anche ottimi amici, hanno veramente un modus operandi simile. Anche l’ex braccio destro di Berlusconi, soprannominato non a caso il ‘Condor’, era solito operare dei blitz che bruciavano sul tempo le prestigiose rivali. Ancora una volta, tornando all’attualità, la ‘vittima’ preferita di Marotta potrebbe essere il Milan.

Il club rossonero è da tempo sulle tracce di Jonatahn David, il talentuoso attaccante del Lille già seguito in estate anche dal Napoli. Che era disposto a mettere sul tavolo del club francese 60 milioni qualora Victor Osimhen avesse ceduto alle lusinghe dei club arabi.

Nelle intenzioni del Milan invece, l’assalto al canadese sarà portato nella prossima sessione estiva di scambi, quando mancherà solo un anno alla scadenza del suo contratto. E qui invece, proprio in questa fase, potrebbe irrompere l’abile Marotta, che oltre a pareggiare l’offerta cash dei cugini, metterebbe sul piatto anche il cartellino di Kristjan Asllani, il 21enne albanese che non trova molto spazio con Simone Inzaghi. Riuscirà Marotta a spuntarla anche stavolta?

