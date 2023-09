La bordata di Moggi al Napoli: tifosi azzurri senza parole

La corsa al Napoli campione d’Italia è già iniziata. Per gli azzurri non sarà semplice replicare lo scudetto dello scorso anno. A tal proposito arriva il parere di Luciano Moggi

La stagione di Serie A è ancora agli albori ma il primo quadro è già possibile da tracciare col grande avvio di Milan ed Inter, un Napoli che ha da registrare la difesa e la Juventus che prova a rilanciarsi su buoni livelli dopo le difficoltà delle ultime annate.

Fa riflettere soprattutto la partenza dei campioni d’Italia in carica, che in estate hanno cambiato alcuni tasselli fondamentali con l’addio di Luciano Spalletti, ora allenatore della Nazionale, e quello di Kim in difesa, sostituito da un Natan che per ora resta oggetto misterioso in attesa dell’esordio alla corte di Garcia.

La sconfitta contro la Lazio che ha preceduto la sosta mette in dubbio i punti fermi della compagine partenopea, che soprattutto dal punto di vista difensivo dovrà mettere a punto alcuni elementi, ritrovando solidità ed armonia di reparto che sono stati fondamentali lo scorso anno. La corsa scudetto quindi diventa sin da subito molto interessante, perchè la partenza incerta del Napoli rilancia le candidature di Inter e Milan, partite con un percorso netto e con un gioco importante.

C’è tanta curiosità per la ripartenza dopo la sosta quando il derby darà una prima cifra delle ambizioni delle milanesi, mentre i campioni in carica dovranno subito ristabilire il registro giusto per certificare un valore ancora altissimo.

Moggi non ha dubbi sull’esito del campionato: “Il Napoli arriverà terzo, massimo secondo”

Al netto delle perdite di Kim e Spalletti la rosa azzurra resta forte e competitiva, anche se c’è chi non sembra convintissimo delle possibilità di scudetto del Napoli.

In live ai microfoni di ‘Controcalcio’ è intervenuto per un commento sul campionato l’ex direttore della Juventus, Luciano Moggi, che in trasmissione con Enerix, Faina e Cohen ha analizzato la situazione sorprendendo soprattutto per ciò che concerne lo stesso team di Garcia: “Il Napoli arriverà terzo, massimo al secondo posto”.

Niente scudetto quindi per il Napoli secondo Moggi, che ha delineato anche le possibilità stagionali della Juventus: “La Juve può qualificarsi in Champions League. L’obiettivo è di entrare nelle prime quattro”.

Pronostici quelli di Moggi che sono chiaramente sovvertibili in quanto siamo solamente nelle prime fasi di un’annata lunga e tortuosa che avrà ancora tantissimo da dire in ogni zona della classifica. Dal Napoli all’Inter passando per Milan e Juventus: la corsa scudetto è aperta.