Zielkinski, il Napoli trema: come sta il centrocampista

Si era sparsa una voce proeccupante per Piotr Zielinski: una brutta notizia che aveva messo in allarme i tifosi del Napoli: gli aggiornamenti

Un po’ di timori per notizie che si sono diffuse tramite i social e la rete. I tifosi del Napoli si erano preoccupati non poco, ma per fortuna tutto è andato per il meglio. Nessun problema per il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski, che per fortuna non ha nessun problema fisico. Si era temuto per un infortunio.

Ma alla fine è stato solo un’uscita anticipata dal campo a causa della stanchezza. Il polacco aveva fatto tremare il Napoli ei napoletani per come erano arrivate le notizie dal ritiro della sua nazionale. Alcuni siti locali, ripresi poi da altri italiani avevano parlato di infortunio, perchè Zielinski aveva lasciato l’allenamento anzitempo e si era pensato a uno stop muscolare. Invece non c’è alcuna problematica di questo tipo. Nulla di tutto ciò.

A spiegare la posizione del centrocampista ci ha penzato il portavoce della Polonia Jakub Kwiatkowski: “Sciocchezze ha detto – Sono cose che qualcuno ha fatto uscire spiandoci perché è vero che ha terminato l’allenamento prima, ma solo di qualche minuto, non con mezz’ora di anticipo. Piotr era è semplicemente giù di tono e se un atleta si sente stanco non ha senso correre rischi. E’ sicuramente più corretto fargli completare l’allenamento, ma soltanto in modo preventivo per evitare rischi inutili. Non c’è nessun infortunio, per cui non ci saranno esami perché non sono necessari”.

Zielinski, per fortuna l’allarme è già rientrato

Per fortuna, i sostenitori azzurri possono tirare tutti un sospiro di sollievo. Anche perché Zielinski aveva iniziato bene la stagione con il Napoli con prestazioni di gran livello. E perderlo subito sarebbe stato un bel problema per Garcia che alla ripresa del campionato deve assolutamente andare a vincere sul campo del Genoa. E a conferma che il centrocampista del Napoli sta bene è arrivata la risposta del campo. Novanta minuti giocati per Zielinski con la sua Polonia nella partita vinta 2-0 con le Isole Faroe.

Il calciatore del Napoli al termine della gara ha detto a Tvp Sport: “La cosa più importante è stata aver vinto la partita, e di questo siamo molto contenti. Possiamo senza alcun dubbio giocare ancora meglio. La prima frazione di gioco non è stata certo facile per come loro erano messi in campo. I nostri avversari si muovevano bene, e noi non avevamo spazio. Però siamo riusciti a segnare due gol”. E i gol sono anche quelli che si aspettano i tifosi del Napoli. Purtroppo, la rete messa a segno da Zielinski contro la Lazio non è servita a portare punti.