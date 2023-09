Sospiro di sollievo Napoli: l’annuncio scatena la festa dei tifosi

I tifosi del Napoli erano decisamente preoccupati, poi è arrivato un annuncio che ha rassicurato tutti: era proprio la notizia che ci voleva

Khvicha Kvaratskhelia da perfetto sconosciuto a candidato al Pallone d’Oro: arriva un altro prestigioso riconoscimento per l’asso georgiano del Napoli, inserito assieme a Osimhen e all’ormai ex Kim Min-jae tra i 30 candidati per il prestigioso premio, che sarà consegnato il prossimo 30 ottobre.

Un bel riconoscimento per il Napoli, che a questo punto spera di vedere i due azzurri nella top ten, mentre per il premio finale i favoriti sono Haaland e Messi. E portare ulteriore serenità ci hanno pensato gli agenti del giocatore: a Calcionapoli24 il procuratore di Kvaratskhelia ha risposto al piccato tweet del Napoli, confermando che non ci sono trattative in essere per il contratto, e che tutto procede per il meglio. Il calciatore è felice della sua situazione e si trova bene a Napoli.

Nessuna voglia di andare via, e solo quando la società vorrà, si potrà parlare di rinnovo. “De Laurentiis riconosce il valore di Kvara e quello che può dare al Napoli. Questo ci fa stare sereni”, ha spiegato. Caso rientrato allora, visto che di fatto il procuratore dell’attaccante conferma quanto comunicato dal club azzurro. Restano da capire le situazioni legate a Osimhen e Zielinski, ma anche in questo caso la sensazione è che per i rinnovi non ci sia fretta, e forse non è detto che arrivino. Quello che a Garcia interessa è che il Napoli si rimetta in marcia: oggi doppia seduta a Castel Volturno con partitina contro la Primavera.

Kvaratskhelia, la bella notizia che i tifosi del Napoli aspettavano

L’allenatore ritroverà il gruppo al completo soltanto tra una settimana, quando rientreranno i 15 nazionali. Le parole dell’entourage del calciatore hanno fatto piacere ai tifosi del Napoli. Il tema del rinnovo del georgiano, infatti, si è aggiunto a quello di Victor Osimhen. Ad accendere gli interessi sull’argomento ci ha pensato il comunicato pubblicato dal Napoli nel quale sono stati smentiti incontri con il procuratore del ragazzo per il nuovo contratto.

Eppure anche dopo la durissima presa di posizione del club, non sembra che ci siano problemi relativi al rinnovo. Ulteriore conferma è arrivata da Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano, ha parlato con il papà e l’agente del giocatore. Ha poi pubblicato una foto su X (ex Twitter) e ha tranquillizzato i tifosi del Napoli: “Come vi avevo preannunciato, va tutto bene. Kvaratskhelia è felice e non pensa di lasciare la squadra azzurra. Si parlerà poi di rinnovo soltanto quando lo vorrà De Laurentiis”.