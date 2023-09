Dalla Roma al Napoli, affare a zero: capolavoro De Laurentiis

Capolavoro di Aurelio De Laurentiis: dalla Roma al Napoli a parametro zero. Ecco tutti i particolari dell’affare a zero del patron azzurro

Il calciomercato non dorme mai. Il gong della sessione estiva è suonato da pochi giorni, eppure i club già gettano le basi delle trattative da perfezionare durante la finestra invernale, in calendario a gennaio 2024.

Anche il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, al quale i tifosi rimproverano un mercato di basso profilo, lavora alacremente in vista della riapertura del mercato per piazzare il colpo che lo riabiliti agli occhi dei tifosi partenopei che della sessione estiva di calciomercato ricordano più il voltafaccia di Gabri Veiga quando sembrava promesso sposo del Napoli che i tre arrivati alla corte di Rudi Garcia.

Un colpo, quello che ha in canna il patron azzurro, in linea con i parametri societari: un innesto di qualità a costo zero. Un vero affare sull’asse Roma-Napoli che, pertanto, De Laurentiis non ha alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire.

Spinazzola, affare a parametro zero: capolavoro De Laurentiis

Nell’agenda di De Laurentiis e dei responsabili delle strategie di mercato del Napoli non ci sono solo, per quanto prioritari, i rinnovi contrattuali di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Il Napoli, infatti, non perde d’occhio il mercato, con l’ipotesi Spinazzola che prende quota e che, quindi, è tutto tranne che una suggestione da fantamercato.

Del resto, la Roma, per i cui colori gioca attualmente l’esterno della Nazionale, non lo considera un incedibile. Le prestazioni di Spinazzola nell’ultimo periodo non sono state all’altezza di quelle sciorinate prima del grave infortunio subito durante gli Europei vinti dagli Azzurri in finale, a Wembley, contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

E poi, tornando in casa Napoli, Mario Rui e Mathias Olivera non danno piene garanzie e di conseguenza non sono intoccabili. Ecco che l’esterno sinistro giallorosso potrebbe essere il prossimo obiettivo di mercato del Napoli, con De Laurentiis che potrebbe fare un sondaggio già a gennaio dato che, essendo Spinazzola a scadenza a giugno 2024, la Roma lo cederebbe a prezzo di saldo.

Se, però, l’affare non dovesse andare in porto durante la finestra invernale di calciomercato, il Napoli affonderebbe il colpo a giugno quando potrebbe mettere sotto contratto l’esterno sinistro giallorosso a parametro zero.

Insomma, il patron azzurro ha messo nel mirino Leonardo Spinazzola. La speranza dei tifosi è che gli non gli sfugga dalle mani come già successo troppe volte durante l’ultima sessione estiva di calciomercato.

