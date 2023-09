Gnonto in Serie A: ci siamo, ‘prenotato’ per gennaio

Willy Gnonto potrebbe essere il primo colpo del 2024 in Serie A, c’è una big che già ha piazzato a sorpresa la sua avanzata.

L’esterno offensivo della Nazionale tornerebbe in Italia ed esordirebbe nel nostro campionato, avendo la fiducia di una squadra che punta sempre molto sul gioco degli esterni. Una chance da sfruttare con decisione per Euro2024.

La Nazionale continua a dargli fiducia, le sue sgroppate in azzurro sono spesso entusiasmanti per il pubblico. Willy Gnonto è uno dei pochi calciatori che riesce ancora a suscitare interesse quando gioca per l’Italia, lanciato da Mancini ora è valutato anche da Luciano Spalletti.

È rimasto al Leeds dopo la retrocessione, gli inglesi hanno resistito alle offerte arrivate soprattutto negli ultimi giorni di mercato. Probabilmente gennaio del 2024 sarà la data per il suo trasferimento, preme una big in Serie A che punta sull’esterno per avere più chance sulle fasce laterali. Al momento gioca nella Serie B inglese con il Leeds, tre presenze e un gol sinora per lui ma soprattutto gli occhi dei direttori sportivi sempre pronti a seguirlo.

Gnonto in Serie A, i dettagli del colpo

Già nella scorsa stagione aveva fatto vedere buone cose, con 24 presenze e due gol in Premier, mostrando una crescita continua. L’esterno piace e non è una novità, il rimpianto è di non averlo comprato quando era allo Zurigo, lasciandolo agli inglesi, ora retrocessi in seconda serie. L’azzurro arriverà con ritardo, ma il campionato lo abbraccerà con piacere: la Fiorentina punta su Gnonto, è un obiettivo per gennaio.

È un profilo che piace da tempo ai viola, che potranno così andare a colpire nel segno anche con quanto incassato recentemente. L’affare Amrabat con il Manchester United ha aumentato i fondi: dieci milioni di prestito e solo uno investito su Maxime Lopez, sempre in prestito ma dal Sassuolo. Quanto incassato già con le operazioni del primo settembre più qualche altro milione sarà utile per avere Gnonto in Serie A definitivamente, l’esterno giocherebbe in un 4-3-3 di grande agonismo.

Sarebbe l’esterno perfetto per Italiano, che punterebbe su un tridente di grande qualità. Giocando con Gonzalez e Beltran, Gnonto sarebbe l’uomo giusto che spaccherebbe le partite, grazie alla grande corsa e dinamismo. Lo ha dimostrato agli europei under 21, nonché nelle apparizioni con Mancini: è un elemento da tenere sott’occhio, guai a lasciarselo sfuggire. La squadra viola con Gnonto libererebbe altre caselle, Kouamè sarebbe il principale candidato alla partenza a gennaio.