La giacca si apre: Federica Nargi da guardare con cautela

Federica Nargi, dopo aver incantato per tutta l’estate, è pronta anche per un autunno al top della forma per tutti i fan.

L’ex velina è ormai una assoluta regina dei social, sa che ogni sua foto è sempre analizzata e zoomata dai tanti follower. In questo caso è un abito in bianco e nero a mandare in visibilio la sua vasta platea nei social.

La bellezza di Federica Nargi sta quasi diventando una sorta di patrimonio Unesco per quanto riguarda i suoi fan. Qualcosa da venerare e che viene ritenuta quasi irreale, non è un caso come i commenti tra il serio e il faceto sottolineano ciò.

E rimarcano anche come Alessandro Matri sia davvero fortunato ad avere la donna dei sogni di molti italiani. Bella, brava, spiritosa e capace di sorprendere sempre il pubblico da casa, anche l’ultima foto caricata sui social infiamma decisamente la vasta platea maschile.

Nargi in bianconero, look da impazzire

Proprio guardando a quanto fatto in campo dal marito, la Nargi ne fa un inconsapevole omaggio. Alessandro Matri vinse con i bianconeri tre scudetti e fu senza dubbio uno degli artefici della rinascita della Juve, un professionista esemplare ricordato ancora con grande affetto dai tifosi bianconeri. Che ora si concentrano, insieme al resto dell’Italia, su quanto caricato dalla sua compagna: Federica Nargi esplosiva, l’abbigliamento la risalta notevolmente.

Giacca nera, maglietta bianca e un decolleté che emerge: una visione celestiale per i tanti fan dell’ex velina. Che ormai sta scalzando, in una sorta di classifica per il pubblico, anche chi sul banco di striscia ha fatto la storia come la Canalis e la Satta, mostrando una maggiore spontaneità nelle foto e meno divismo delle due già citate. Federica Nargi appassiona tutti, non è un caso come ci sia sempre più attenzione nei suoi riguardi.

Tutto positivo guardando anche alla prossima stagione in tv, il pubblico vorrebbe vedere la Nargi in qualche trasmissione con un ruolo da protagonista. Non è improbabile il suo ritorno, ha dimostrato di saper tenere il palco con grande disinvoltura, la sua presenza risulta sempre un valore aggiunto rispetto a tante vallette mute o quasi della scena italiana. Federica Nargi ha talento e classe da vendere, non è un caso come la sua platea social sta crescendo in maniera esponenziale, arrivando ora a più di quattro milioni di fan, solo guardando i dati su Instagram.