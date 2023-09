Dalla Juve al Napoli: ok in arrivo per gennaio, che tradimento

Sarebbe un ottimo acquisto per il Napoli ed arriverebbe direttamente dai rivali della Juventus: tradimento in vista.

Azzurri già con la testa al prossimo mercato, naturalmente nelle figure del presidente Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo, Mauro Meluso. La squadra con Rudi Garcia invece pensano a non perdere la scia delle big lì davanti in campionato e soprattutto alla Champions League che si avvicina sempre di più. Dopo l’esordio col Braga ci sarà subito la notte di gala contro il Real Madrid.

Il campionato è appena iniziato ed i supporters partenopei sanno benissimo che quella in atto sarà un’altra annata piena di emozioni anche se non dovesse arrivare da subito un nuovo scudetto. Quello verrà di certo, vista la pianificazione ed i progetti di una società che l’anno scorso ha stupito tutti. Ora bisogna solo far lavorare Garcia e capire cosa potrebbe servirgli a gennaio.

Dalla Juve al Napoli! Che tradimento a gennaio

Per questo mentre il gruppo lavora per far impazzire di nuovo il ‘Maradona’, gli uomini di mercato vengono sguinzagliati da De Laurentiis. Dopo la terza gara di campionato è venuto fuori un dubbio in diverse tv napoletane. L’impiego ancora nullo di Natan sembra un mistero. Juan Jesus ha già dato prova l’anno scorso di essere un difensore di assoluta affidabilità, ma il brasiliano ventiduenne dovrebbe essere il nuovo titolare azzurro anche se per ora non ha mai giocato.

Intanto i Partenopei starebbero già pensando di correre ai ripari. Secondo diverse voci di mercato, adesso piacerebbe un difensore della Juventus che in bianconero continua a non trovare spazio. Se con Massimiliano Allegri dovesse continuare a non intravedere chances, allora sarebbe possibile un discorso con gli azzurri già in inverno. Parliamo di Daniele Rugani.

Buon colpitore di testa, bravo nell’anticipo, Rugani poteva arrivare già nel Napoli di Sarri. All’epoca poi furono proprio i bianconeri a convincere il centrale classe ’94 che appunto però, non ha sin ora avuto la carriera che sperava. In bianconero cinque anni col minutaggio contato, poi i prestiti a Cagliari e Rennes ed il ritorno allo ‘Stadium’.

Nelle ultime due stagioni ha messo in fila soltanto 12 e 9 presenze in campionato ed ora un’avventura come quella azzurra potrebbe stimolarlo. Sicuramente anche altre squadre si faranno avanti e non è detto che finisca al Napoli, ma la sensazione è che si potrebbe parlare con lui a gennaio. Per ora infatti, nel nuovo campionato non ha mai giocato.