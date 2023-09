DAZN gratis, l’offerta sta per scadere: come attivarla

L’idea di avere DAZN gratis non può che essere allettante per i tantissimi appassionati di sport, ora c’è davvero questa possibilità.

Dover sottoscrivere una serie di abbonamenti alla pay TV rappresenta una necessità o quasi per i tantissimi appassionati che non vogliono perdere nemmeno una partita della loro squadra del cuore e non solo. Questo, però, comporta inevitabilmente dei costi non da poco, che non sono così del tutto sostenibili per tutte le tasche, a maggior ragione in un periodo difficile come quello che si ritrovano ora a vivere tantissime famiglie.

È proprio per questo che l’idea di sottoscrivere DAZN gratis, a maggior ragione in virtù dell’aumento deciso recentemente, non può che essere considerato una manna dal cielo. Attenzione, però, si tratta di una promozione con durata limitata, è bene approfittarne al più presto.

Abbonamento a DAZN gratis: ora è possibile

Anche per questa stagione che è da poco iniziata essere abbonati a DAZN resta fondamentale se si vuole avere la garanzia di poter vedere interamente la Serie A. In attesa che vengano assegnati i diritti Tv per il prossimo triennio, infatti, la piattaforma in streaming trasmette tutte le gare del massimo campionato (solo tre a giornata in co-esclusiva con Sky), proprio per questo diventa inevitabile mettere mano al portafoglio e sostenere la spesa prevista anche per questo.

In estate, però, è stato comunicato un aumento che ha fatto storcere il naso a molti, a maggior ragione perché arrivato in un periodo difficile come quello che stanno vivendo ora tantissime famiglie e soprattutto senza avere la garanzia che il servizio sia effettivamente migliorato (nei mesi scorsi alcuni hanno riscontrato problemi di visione).

L’idea di poter avere DAZN gratis nelle proprie case non può quindi che risultare provvidenziale per molti. Ora è infatti disponibile una promozione ad hoc, che però è bene sfruttare il prima possibile, visto che è a tempo limitato. Attenzione, però, non si tratta di un’agevolazione disponibile per tutti, ma solo per i nuovi clienti che decidono di aprire un conto corrente con Banca Sella.

Gli utenti che punteranno su conto completo con prelievi e bonifici gratis, che prevede un canone di soli 1,5 euro al mese, avranno così DAZN gratis per due mesi.

Un’occasione da sfruttare

Approfittare di questa occasione può essere importante perché permette di combinare due obiettivi con una sola azione. Mettere i propri risparmi e addebitare lo stipendio su una banca importante, che ha pensato a una formula come Conto Sella Start, che prevede un canone azzerato per i primi tre mesi e successivamente di soli 1,5 euro al mese.

A questo si aggiungono una carta di debito (il bancomat) e i prelievi gratuiti presso gli ATM Sella e quattro prelievi gratuiti presso gli ATM in tutta l’area euro, bonifici gratuiti e la possibilità di richiedere la carta di credito Visa Classic, con un canone annuo di 41 euro.

Avere inoltre DAZN gratis per due mesi può essere considerato un’opportunità utile perché questo è il periodo di tempo ideale per chi ancora non lo avesse fatto per sperimentare l’offerta e decidere poi se restare abbonati o meno. Il risparmio è tutto sommato notevole, di poco superiore agli 80 euro.