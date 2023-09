Batosta Napoli, la notizia gela gli azzurri: tutti senza parole

Un inizio di stagione così a Napoli se lo aspettavano in pochi: arriva la notizia che gela i tifosi, lasciandoli senza parole

La festa è finita e a Napoli se ne sono accorti forse troppo presto. Dopo la baldoria per lo scudetto, l’inizio della stagione con il tricolore sul petto è stato forse peggiore di quanto si aspettasse.

Che fosse difficile ripetersi, era cosa nota a tutti, che l’entusiasmo potesse trasformarsi così rapidamente in scoramento in pochi se lo sarebbero aspettati. Invece è bastata la sconfitta contro la Lazio, dopo due vittorie, a far scatenare le polemiche. Discussioni sulle capacità di Garcia, sul mercato impostato da De Laurentiis, previsioni catastrofiche su quel che sarà quest’anno.

Ad aggravare questo clima anche le notizie arrivate sul fronte rinnovi e in alcuni casi le ‘non-notizie’. Il primo capitolo riguarda sicuramente Kvaratskhelia: un caso sollevato dal duro comunicato del Napoli in cui bollava come ‘ca***te’ le notizie sulla trattativa per il rinnovo del georgiano. Un caso chiuso dalle dichiarazioni dell’agente del 77 azzurro che ha spiegato di non avere in progetto un trasferimento e che il calciatore si trova a meraviglia a Napoli.

L’altro capitolo riguarda, invece, Victor Osimhen. “Il rinnovo è fatto”, l’attesa per l’annuncio che da inizio agosto però non arriva ed ora la notizia che gela i tifosi del Napoli.

Calciomercato Napoli, Osimhen non vuole rinnovare

A lanciarla è ‘Il Roma’, quotidiano partenopeo che ha fatto il punto proprio sulla questione che riguarda il rinnovo di Osimhen.

Un rinnovo che non arriva e che potrebbe anche non arrivare mai. Stando a quanto riferisce il giornale, infatti, Osimhen sta valutando seriamente l’idea di non firmare l’accordo per il prolungamento del contratto. Il nigeriano, infatti, sarebbe attratto dalla possibilità di arrivare a giugno con un solo anno ancora di contratto con il Napoli.

Una situazione che gli consentirebbe di cambiare aria e andare via da Napoli a cifre più contenute rispetto sia a quelle richieste da De Laurentiis quest’estate, sia a quelle della clausola che potrebbe essere inserita nel nuovo accordo. Una situazione che fa, ovviamente, preoccupare i tifosi azzurri che potrebbero veder partire la loro stella tra qualche mese, anche a cifre ribassate.

Una eventualità che ‘spaventa’ anche De Laurentiis che per questo probabilmente proverà a chiudere il prima possibile la trattativa per il rinnovo di contratto di Osimhen. Per avere poi eventualmente maggior potere in sede di trattativa nella prossima estate.