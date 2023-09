Ne vuole due dal Milan: Garcia batte i pugni per gennaio

Rudi Garcia vuole qualcosa di più per il suo Napoli e la richiesta per De Laurentiis è chiara: un paio di profili per gennaio

Secondo il tecnico francese servono due nomi da inserire in rosa per donare maggiore esperienza al gruppo. Il completamento della campagna acquisti estiva deve avvenire in inverno.

Prima giornata e vittoria convincente a Frosinone per 1-3. Seconda partita e comodo 2-0 al Sassuolo davanti al pubblico del Diego Armando Maradona. Alla terza è arrivato l’intoppo. Il Napoli di Rudi Garcia è andato a sbattere contro la Lazio di Maurizio Sarri, che per il secondo anno consecutivo è riuscito a espugnare la sua vecchia piazza. Un 2-1 tosto da digerire per gli Azzurri, che anche quest’anno puntano decisamente allo Scudetto.

Il mercato è stato tutto sommato soddisfacente, perché del gruppo campione d’Italia sono partiti solo Kim, Ndombele e Lozano, a fronte degli arrivi di Lindstrom, Cajuste e Natan. Piccoli spostamenti che non hanno cambiato di molto il valore di un gruppo ancora solido e ricco di qualità. Garcia deve però lavorare sul recupero al top di pezzi da 90 come Kvara e Osimhen. Il primo è partito piano a causa di un infortunio in preparazione, il secondo invece si è bloccato solo contro la Lazio.

Napoli, a gennaio si pensa a Kjaer e Florenzi: doppio colpo dal Milan

Eppure c’è qualcosa che ancora serve a questo Napoli secondo Rudi Garcia, ovvero l’esperienza. L’ex allenatore di Roma e Lione non è completamente soddisfatto dei rinforzi portati in estate e in vista di gennaio vorrebbe un paio di profili di esperienza. In queste ore si fa un gran parlare di due nomi: il primo lo ha già allenato, mentre il secondo è una sicurezza in Serie A.

Stiamo parlando dei giocatori del Milan, Florenzi e Kjaer. Il terzino destro era uno dei pupilli di Rudi nella Capitale, e proprio con lui fece la sua migliore stagione, da esterno alto.

Il secondo è invece quel centrale difensivo a lungo inseguito ad agosto. Natan, 22enne brasiliano arrivato dal Bragantino, ha bisogno ancora di tempo per essere pronto e per ora il ruolo da titolare lo sta occupando Juan Jesus. Lì secondo Garcia si può e si deve migliorare e magari il danese in forza ai rossoneri (attualmente sempre in panchina) può dare quel qualcosa in più, al fianco di Rahmani. Vedremo se De Laurentiis intenderà fare un piccolo sforzo economico per regalare al suo mister due profili utili pur non altisonanti.

