Napoli, retroscena Sarri: tutti a bocca aperta

Negli ultimi due anni Maurizio Sarri con la sua Lazio ha battuto il Napoli. E c’è chi non dimentica le tre stagioni in azzurro del tecnico toscano

È uno di quegli allenatori che ovunque vadano sono destinati a lasciare un segno profondo. Maurizio Sarri sta ottenendo risultati importanti alla guida della Lazio e nel triennio 2015-2018 ha mandato in visibilio i tifosi del Napoli.

Con in panchina il tecnico di Figline Valdarno gli azzurri sono stati gli unici in gradi di contrastare il dominio della Juventus di Massimiliano Allegri. Nella stagione 2017-2018 quel Napoli, la squadra dei vari Koulibaly, Jorginho, Hamsik, Mertens e Insigne avrebbe meritato di vincere lo scudetto, il terzo della sua storia con cinque anni d’anticipo.

Il triennio ‘sarriano’ è stato il migliore della storia del club partenopeo fino al 2022: tre campionati consecutivi conclusi con più di ottanta punti, due secondi e un terzo posto e numeri da capogiro sia per ciò che riguarda i gol segnati che quelli subiti. Senza dimenticare qualche screzio con il presidente De Laurentiis, con il quale i rapporti si sono gradualmente deteriorati.

E ora a distanza di cinque anni dal suo addio al capoluogo campano, a pochi giorni dal blitz vincente al Maradona alla guida della Lazio, c’è chi non dimentica quanto fatto di buono da Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli in quegli straordinari tre anni che solo per un pizzico di sfortuna e per qualche svarione arbitrale non si sono conclusi con la conquista del tricolore.

Napoli, Hamsik ricorda Maurizio Sarri: quanta nostalgia tra i tifosi

Uno dei giocatori che con l’allenatore di Figline Valdarno ha avuto un rapporto speciale e mantenuto una profonda stima reciproca è Marek Hamsik, ex leader della Nazionale slovacca e bandiera e capitano del Napoli che ha da poco appeso gli scarpini al chiodo. ‘Marekiaro’, come lo avevano soprannominato i tifosi azzurri, non dimentica gli insegnamenti del suo ex allenatore.

“Se dovessi scegliere un solo allenatore dico Sarri, nonostante fosse molto impegnativo, per così dire. Ci diceva tante cose, a volte mi chiedevo anche: ma perché? A cosa ci servono? Ci riempiva la testa, se posso usare una frase che può rendere bene il concetto. Ma alla fine aveva ragione lui”.

E con ogni probabilità il futuro allenatore Hamsik cercherà di fare suoi i dettami tattici che a suo tempo Maurizio Sarri riuscì ad inculcargli.