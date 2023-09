Elisabetta Canalis, scollatura esagerata: visione da bollino rosso

Elisabetta Canalis non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i propri follower di Instagram e lo fa con un nuovo post da urlo.

Non si tratterebbe affatto della prima volta che la nativa di Sassari decida di mandarci completamente fuori di testa. Ed anche in questa occasione ci è riuscita con un contenuto social a dir poco pazzesco. Ed i risultati si stanno vedendo a vista d’occhio.

Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione che i suoi fan le stanno lasciando. Cifre che, con il passare del tempo, stanno aumentando sempre di più. Una scollatura che non ha bisogno di alcuna presentazione.

Elisabetta Canalis, scollatura da urlo: che spettacolo

In questo ultimo periodo si è parlato di lei soprattutto per il “ricongiungimento” con Brian Perry, ovvero il suo ex marito. Quest’ultimo continuerà ad esserlo visto che non c’è stato alcun segno di riavvicinamento. I due, infatti, si sono incontrati per stare del tempo insieme alla loro figlia, Skyler Eva. Tanto è vero che lo dimostrano alcuni scatti che sono stati postati sui social network da parte di entrambi.

La ex coppia ha visto gli allenamenti sportivi della loro figlia. Nel frattempo, però, l’ex velina di ‘Striscia la Notizia‘, sul suo canale ufficiale Instagram, pubblica altri repertori da urlo. Proprio come quest’ultimo scatto. Direttamente dagli Stati Uniti D’America, precisamente Los Angeles (oramai diventata casa sua), arrivano una serie di scatti semplicemente fenomenali. Come il suo look che non passa decisamente inosservato.

Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, sguardo fisso che mira l’obiettivo della fotocamera, orecchini in bella mostra ed una scollatura dell’abito semplicemente fenomenale. Anche in questa occasione la bellissima sarda ha dimostrato che per lei il tempo sembra non essere mai passato. Tra pochissimi giorni (precisamente il 12 settembre) compirà la bellezza di 45 anni. Anche se ne dimostra meno della metà.

In questi mesi, come sta facendo già da un bel po’ di tempo, trascorrerà il suo periodo negli USA tra lavoro ed allenamenti (soprattutto di kick boxing oltre alla palestra con la sua personal trainer). Poi ritornerà nella sua tanto amata Italia che la aspetta a braccia aperte. In questi ultimi giorni ha voluto alzare la voce contro un episodio di cronaca molto brutto: ovvero di un gruppo di bulli che ha preso a calci, fino ad uccidere, una capretta. Il commento dell’ex velina non si è fatto attendere: “Sadici, disgustosi e farabutti“.