Tutto troppo aderente: Sabrina Salerno, tutti fanno zoom

Questo senso di festa che vola e che va sopra tutta l’Italia, nella lunga estate caldissima. E chi dell’estate si è eretta a simbolo è certamente la ‘Sabrinona’ nazionale.

Sono passati ormai quarant’anni dai tempi di “Boys Boys Boys”. Da quando nelle radio impazzavano i suoi successi. Da quando nelle sale cinematografiche debuttava quel pilastro della filmografia italiana che è Fratelli d’Italia (nulla a che vedere con il partito politico, fondato nel 2012) sotto la magistrale regia di Neri Parenti, pellicola che vede fra le altre la partecipazione di monumenti della comicità italiana quali Christian De Sica, Massimo Boldi e Jerry Calà.

Insomma, sono passati quasi quarant’anni dal suo prepotente esordio sul panorama nazionale in tutto lo stivale, da nord a sud e sulle isole, ma Sabrina Salerno continua a stupire e fare emozionare tutti gli italiani. Oggi più che mai.

Sul grande e piccolo schermo: Siamo donne a Sanremo

Esordisce giovanissima. Eppure, sebbene sia solo una diciottenne appare già una veterana. Dotata di una capacità canora al di fuori dal comune, diventa immediatamente regina delle radio che continuano a passare i suoi brani a ciclo continuo, singoli di cui ancora oggi tutti ricordano a memoria i testi di un’acuta profondità morale.

Un impatto talmente notevole e immediato che non tarda ad espandersi anche al di fuori dei confini del nostro Paese. Salerno è un’artista di livello planetario, tutta l’Europa non può fare altro che accorgersi della sua presenza; al punto tale da attirarsi addosso le invidie e le gelosie di una certa collega britannica.

Samantha Fox (alla faccia di chi non vuole fare nomi!), due anni più grande di colei che tutti gli italiani chiamano già “Sabrinona”, a sua volta è sì dotata di notevoli capacità artistiche e non solo, tuttavia non all’altezza di Salerno e della sua autenticità. Volendo fare un paragone di stampo pugilistico, Sabrina Salerno è stata una vera Muhammad Ali mentre Samantha Fox non è mai andata oltre dall’essere un Joe Frazier.

Come detto, i riflettori non le staccano gli occhi di dosso. Perciò nel 1989 arriva pure la consacrazione sul grande schermo, dove interpreta una giovane avvenente moglie di un arricchito industriale veneto che però non le presta le dovute attenzioni. Si concede dunque una fuga extraconiugale con un baldo giovanotto, ruolo affidato a Jerry Calà, che terminerà all’aeroporto di Bergamo in una serie di esilaranti equivoci. Nel 1991 partecipa a Sanremo assieme a Jo Squillo, portando in gara il singolo che fa “Siamo donne oltre alle gambe c’è di più. Donne, donne, un universo immenso e più”.

In questi giorni in cui ormai l’estate volge al termine, non è più tempo di lunghi bagni al mare o in piscina, né di abbuffate di canestrelli al ragù sotto l’ombrellone. Salerno è già tornata in palestra e, con il suo post su Instagram, ci ricorda che è giunto per tutti il momento di rimetterci in forma.

“Back to gym… – si legge nella didascalia del post – la palestra… per alcuni solo un lusso, una perdita di tempo… io non ne posso fare a meno. Da quest’anno gli allenamenti si intensificano…”. E ad intensificarsi è pure il suo sguardo magnetico. Impossibile non fare zoom sui suoi occhi per chi si imbatte, più o meno volontariamente, in questo post.