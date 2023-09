Ribaltone Fonseca: dice sì ad una big

Paulo Fonseca a sorpresa potrebbe lasciare il Lille per iniziare una nuova esperienza. Ecco tutti i dettagli.

Paulo Fonseca via dal Lille dopo il record registrato? E’ una possibilità da considerare visto che un club sembra essere pronto a puntare su di lui e ci potrebbero essere delle novità importanti nel giro di davvero poco tempo.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, un club sta seguendo da vicino Fonseca e potrebbe decidere di presentare un’offerta per affidargli la panchina. Naturalmente la strada è lunga e bisognerà convincere il Lille a lasciar partire il tecnico. Ma si potrebbe trattare di una occasione importante per dimostrare le sue qualità.

Svolta in panchina: ecco Fonseca

Paulo Fonseca con il Lille sembra essere ormai ritornati ai livelli di una volta e questo sta permettendo al tecnico portoghese di finire nel mirino di diverse big anche se, come detto in precedenza, bisognerà convincere sempre il club francese a lasciarlo partire prima della fine della stagione e non sarà un compito semplice. I transalpini, infatti, non hanno nessuna intenzione di lasciarlo andare e bisognerà mettere sul piatto una proposta importante. Allo stesso tempo, però, un ruolo fondamentale lo avrà il tecnico, chiamato a decidere se accettare o no questa proposta.

Intanto, però, il Lione non sembra essere intenzionato a mollarlo e proverà a convincere Fonseca di accettare la proposta per dare una svolta importante alla carriera. Vedremo cosa succederà e se alla fine ci sarà oppure no la tanto attesa fumata bianca. La strada è in salita, come detto in precedenza, e nelle prossime ore ci saranno delle novità molto importanti.

Intanto, Fonseca ha intenzione di continuare a lavorare con il Lille per cercare di raggiungere l’obiettivo prefissato con il club. Poi, in caso di una proposta importante, il tecnico potrebbe anche decidere di iniziare una nuova esperienza e magari provare a raggiungere obiettivi diversi.

Ultime Fonseca, il Lione ci prova

Il Lione pensa a Fonseca per la panchina e sono in corso tutte le riflessioni del caso per cercare di trovare una giusta soluzione. Bisognerà convincere il Lille a farlo partire e, per questo motivo, non ci resta che aspettare le prossime ore per avere un quadro sicuramente molto più chiaro sul futuro del tecnico portoghese.