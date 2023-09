Ancelotti, svolta inattesa nel suo futuro: arriva la firma

All’orizzonte, nonostante sia un veterano nel mondo del calcio, c’è una stagione, quella in corso, fondamentale per il futuro di Carlo Ancelotti. Non vuole sbagliare e ha tutte le intenzioni di riportare il Real Madrid sul tetto di Spagna prima e di Europa poi. Nel frattempo arriva una svolta a sorpresa nel suo futuro.

Senza ombra di dubbio, su scala internazionale siamo al cospetto di uno degli allenatori più vincenti ed importanti della storia. Ha scritto, infatti, pagine incredibili e piene di successo per questo sport e non ha nessuna intenzione di fermarsi adesso. Tornato nel suo Real Madrid, sembrava destinato a passare al Brasile al termine della stagione in corso, con tanto di accordo prefirmato. Adesso, però, in maniera del tutto inattesa, arriva un colpo di scena che nessuno si aspettava. Sta per arrivare, infatti, la firma definitiva che chiude un capitolo fatto con tanti rumors e voci spesso incontrollate.

Svolta per l’ex allenatore del Napoli

Come detto, sembrava praticamente tutto fatto per il suo passaggio finale della sua carriera. Doveva essere, infatti, dopo anni fatti di lavoro di giorno in giorno sul campo, il nuovo selezionatore e commissario tecnico della Nazionale brasiliana. Con l’obiettivo, ovviamente, di riportarla sul tetto del mondo dopo diversi anni deludenti da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da “El Chiringuito“, nota trasmissione vicina al Real Madrid, i galacticos vogliono cambiare lo stato delle cose attuali. Stanno, infatti, pensando di proporre al tecnico un rinnovo di contratto. Si tratta di una svolta inattesa, dal momento che fino a questo momento si parlava di qualche tentennamento del tecnico ma di una volontà ferma dei blancos di prendere altre strade.

Ancelotti rinnova con il Real Madrid

La svolta, dunque, da questo punto di vista era fuori da ogni logica o aspettativa, come si suol dire. Tenendo conto del legame fortissimo di Carlo Ancelotti con il Real Madrid, è probabile che almeno qualche dubbio gli sia venuto, anche perché fino a questo momento il progetto dei galacticos è stato molto incentrato su di lui. In ogni caso, comunque, il Real è ben consapevole del fatto che la strada è in discesa, ma si vuole comunque tutelare con delle alternative. Occhi puntati, in tal senso, su Xabi Alonso e Raul.