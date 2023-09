Lo vuole il Napoli: la Juve rischia la grande beffa

Il Napoli targato De Laurentiis avrebbe puntato il proprio mirino su un calciatore che interessa anche alla Juventus: ecco di chi si tratta

Affrontare un’intera stagione da campioni in carica non è mai semplice. Ora ne sa qualcosa pure il Napoli, che non si è reso protagonista di una partenza molto positiva. È abbastanza evidente come la squadra non stia girando nel migliore dei modi e parallelamente la pressione su mister Rudi Garcia appare già in aumento.

Soprattutto a causa della deludente prestazione fra le mura del ‘Maradona’ contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Il tecnico dei biancocelesti ha letteralmente incastrato la truppa partenopea nella ripresa, dominando di fatto la seconda frazione di gioco. Ok, un passo falso ci può anche stare. Ma c’è il timore che questo scivolone possa rivelarsi il primo di tanti.

Gli interpreti della rosa, Kim a parte, sono sempre gli stessi: questo da una parte è positivo e dà soluzione di continuità, ma dall’altra forse sarebbe stato meglio potenziare il gruppo andando a prendere un titolare pronto per essere buttato nella mischia. Il reparto offensivo è stato potenziato attraverso l’acquisto di Jesper Lindstrom, talento danese che necessita di un po’ di tempo al fine di integrarsi bene nel nuovo contesto.

Poi c’è il grosso dubbio legato a Natan, il quale finora non è mai stato impiegato in campo. Ad ogni modo, dopo la sosta per le nazionali gli azzurri se la vedranno faccia a faccia col Genoa neopromosso e non è da escludere che l’allenatore francese decida di dare una chances da titolare al difensore centrale brasiliano.

Staremo a vedere, il direttore sportivo Mauro Meluso continua a lavorare sotto traccia sul fronte calciomercato, nonostante la sessione sia terminata soltanto qualche giorno fa. Entrando più nello specifico, il club partenopeo avrebbe puntato il mirino su un calciatore che stuzzica anche la fantasia della Juventus.

Calciomercato Napoli, Meluso pensa all’ex Milan: possibile duello con la Juventus

Stiamo parlando di Suso, pedina che conosce abbastanza bene il campionato di Serie A grazie alle esperienza vissute con le maglia di Milan e Genoa. Dalla Spagna è rimbalzata una voce secondo cui la ‘Vecchia Signora’ avrebbe potuto affondare il colpo Suso in estate, nel caso in cui fosse partito uno tra Federico Chiesa e Moise Kean.

Tant’è che erano stati instaurati dei contatti con l’entourage dell’attaccante di proprietà del Siviglia, così da non rischiare di rimanere col cerino in mano. Poi l’operazione non si è concretizzata proprio a causa del mancato addio di Kean e Chiesa.

E in futuro il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe provare ad approfittarne, studiando un piano per riportare il classe ’93 (compirà 30 anni il prossimo 19 novembre) in Italia. A maggior ragione se Lindstrom non si dimostrerà all’altezza delle aspettative. Duello di mercato in vista tra Juventus e Napoli? Il tempo, come sempre, darà i suoi verdetti.

