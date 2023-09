Andrea Delogu, il vestito mini la scopre: visione piccante

Andrea Delogu non ha alcuna intenzione di smettere di stupire i propri follower di Instagram – FOTO

Direttamente dal suo canale ufficiale social arriva una nuova opera d’arte che sta ricevendo il successo che merita. Ovviamente ci stiamo riferendo all’impressionante numero di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan. Il suo ultimo “lavoro” è un vero e proprio capolavoro che merita e non poco.

Questa volta ha indossato un abito che, secondo quanto riportato da alcuni commenti, ha fatto togliere il fiato a parecchi dei suoi follower. Gli stessi che ancora devono riprendersi da quello che i loro occhi hanno appena visto. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Andrea Delogu, che spettacolo: il suo post è da urlo – FOTO

Non è assolutamente un mistero che questo 2023 è stato il suo anno. Nonostante ancora debba finire, la nativa di Coriano si è fatta conoscere ed apprezzare per la sua professionalità. Il tutto è accaduto durante la 73ma edizione del Festival di Sanremo. Il conduttore e padrone di casa della kermesse italiana, Amadeus, l’ha voluta fortemente alla conduzione del “Pre-festival” insieme alla compagnia degli ‘Autogol’. Un debutto semplicemente favoloso quello della 41enne.

La stessa che si è ripetuta anche con la conduzione del programma dedicato alla musica “Tim Summer Hits” con tre puntate speciali (in questo caso con la compagnia del cantante Nek) in cui ha accompagnato il pubblico italiano e gli spettatori in questa avventura televisiva. Come riportato in precedenza, però, è anche una donna decisamente molto attiva sui social network. Lo dimostrano chiaramente i suoi 660mila follower che non si perdono affatto un suo singolo aggiornamento.

In questo scatto si esibisce con un vestito nero che le sta divinamente. Forme fisiche che non hanno bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Una visione che più piccante davvero non si può. Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare, sguardo fisso che mira l’obiettivo della fotocamera e si va a raccogliere tantissimi “mi piace” e commenti di approvazione da parte di colleghe e utenti social.

C’è anche chi usa l’arma dell’ironia commentando in questo modo: “Pronto polizia arrestatela per eccesso di bellezza“, con tanto di emoticon a forma di cuoricino. Andrea Delogu continua ad incantare i suoi seguaci con degli scatti semplicemente formidabili. Appuntamento, quindi, alla prossima puntata con altri elementi importanti che porteranno la sua firma.