Shaila Gatta senza veli: si copre solo con la mano

Shaila Gatta non smette mai di stupire. Lo conferma, ancora una volta, con un suo nuovo post da urlo pubblicato su Instagram – FOTO

Il suo canale ufficiale social si può chiaramente dire che è andato completamente in tilt dopo che, la nativa di Aversa, ha deciso di pubblicare un nuovo ed interessante capolavoro. Lo stesso che, a dire il vero, sta raccogliendo il successo che merita. Ovvero una pioggia di “like” e commenti di approvazione da parte dei suoi fan.

Il suo vestito si può definire a “metà”: quasi senza veli. Una serie di scatti che non potevano decisamente passare inosservati agli occhi di chi la segue e di chi non si perde affatto un singolo aggiornamento di quello che pubblica. Semplicemente favolosa e da urlo, andiamo a vedere di cosa si tratta.

Shaila Gatta, semplicemente favolosa: da urlo

In molti, ovviamente, l’hanno conosciuta ed apprezzata per la sua prima esperienza televisiva. Non da poco visto che è stata, per un bel po’ di anni, una delle veline del più famoso tg satirico del nostro Paese come “Striscia la Notizia“. La sua passione per la danza l’ha portata, molto spesso, in giro per l’Italia con esibizioni nei migliori teatri. Non solo per la sua apparizione nel piccolo schermo, ma anche per un altro motivo.

In molti, infatti, la ricordano per essere stata la fidanzata di un ex calciatore di Serie A che ha militato nel Frosinone. I tifosi della Juventus lo ricordano molto bene visto che in passato siglò la rete del definitivo pareggio all’Allianz Stadium con un suo gol di testa. Stiamo parlando di Leonardo Blanchard. Poi le cose tra i due non andarono per il verso giusto e decisero di prendere strade completamente diverse.

In questo scatto, completamente in bianco e nero, la possiamo notare decisamente svestita. Con la mano sinistra che tende a coprire il suo seno. Un fisico che non ha bisogno affatto di alcun tipo di presentazione. Uno sguardo semplicemente da urlo. Filo di trucco che in queste occasioni non deve mai mancare e si va a raccogliere una serie di “mi piace” infiniti. Stesso discorso vale anche per i commenti da parte dei suoi fan.

“Semplicemente meravigliosa“, “La migliore di tutto non può che essere tu” e tanti altri sono le frasi che i suoi follower le stanno dedicando sotto il suo post. Questa, invece, la didascalia della sua ultima opera d’arte: “Essere donna significa possedere il potere di definire chi siamo. Libere di riflettere la nostra vera essenza, non per cercare la perfezione, ma per mostrare la versione di noi stesse che più ci rappresenta“.