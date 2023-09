Torna in Italia: il Napoli prende l’ex Fiorentina

Il Napoli sta studiando la mossa per riportare il calciatore nuovamente in Serie A

Nonostante il calciomercato estivo sia finito da qualche giorno la dirigenza azzurra non si ferma assolutamente e già sta pensando al futuro. Un futuro che, a quanto pare, potrebbe vedere l’ex atleta della Fiorentina vestire la maglia dei partenopei.

L’obiettivo, infatti, è quello di prenderlo a parametro zero in vista della prossima stagione. La scadenza del suo contratto con il club, infatti, è fissata per il 30 giugno del 2024. Si tratterebbe, senza dubbio, di un importante colpo quello che potrebbe mettere a segno il club campione di Italia.

Il Napoli lo vuole riportare in Italia: Savic nel mirino

L’obiettivo principale del Napoli è quello di rinforzare la difesa. Soprattutto per la prossima stagione. Il nome che piace moltissimo alla dirigenza è quello di Stefan Savic. Una vecchia conoscenza del campionato italiano. Fu proprio la Fiorentina a portarlo nel nostro Paese nella stagione 2012-2013. Rimase nel capoluogo toscano per tre anni, fino a quando non ti trasferì in Spagna vestendo la maglia dell’Atletico Madrid.

Con i ‘Colchoneros’ di Simeone è considerato un elemento importante della squadra. Come riportato in precedenza, però, il suo contratto è in scadenza. Voci di un suo possibile rinnovo, a quanto pare, non ce ne sono ancora. Ed è per questo motivo che gli azzurri possono seriamente pensare di tentare questo colpaccio. Nonostante non sia più un giovanotto (l’8 gennaio ha compiuto 32 anni) potrebbe risultare un grande rinforzo per la difesa centrale.

Il 7 settembre ha trovato la via del gol con la maglia della sua nazionale contro la Lituania (terminata poi 2-2), valida per l’incontro alle qualificazioni del prossimo campionato europeo. Nel corso di tutti questi anni ha maturato una esperienza internazionale non indifferente. I suoi miglioramenti, dal punto di vista tecnico e tattico, sono sotto gli occhi di tutti.

Le squadre interessate a lui di certo non mancano e sono pronte a mettersi in gioco per assicurarsi le sue prestazioni. Il Napoli è una tra queste e cercherà, in tutti i modi, di trovare una soluzione per avere la meglio su tutte. Nel corso della sua carriera calcistica ha mosso i primis passi con la maglia del suo Paese, il Borca. Fino a quando non è passato al Partizan di Belgrado. Poi il trasferimento al Manchester City dove non è riuscito a mantenere alte le aspettative (via dopo un solo anno) per andare poi proprio a Firenze.