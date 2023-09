Il tesoretto per il doppio colpo: De Laurentiis manda in visibilio Napoli

Il Napoli ha da parte un altro tesoretto. La strategia di De Laurentiis dà i suoi frutti: i tifosi ora sognano.

Il campionato è partito ed il Napoli si prepara per i prossimi impegni all’indomani della sosta nazionali. Non è solo lavoro di campo, quello del club partenopeo.

Nel mentre che Garcia cerca di trovare la quadra giusta per il percorso in campionato e nelle altre competizioni, c’è un altro Napoli che lavora sodo per far sì che il progetto continui, cresca, porti ancora i suoi frutti. Che si traducono in vittorie sul campo, trofei, gloria. Ma anche altro.

Non è un segreto che su questo la società guidata da Aurelio De Laurentiis sia all’avanguardia su certi aspetti. In primis sulla gestione finanziaria: se il Napoli è un club forte oggi, molto lo si deve alla strategia di De Laurentiis. Profetica, per certi versi. Ora la mossa del patron è un chiaro segnale: i tifosi non aspettavano altro.

Napoli, tesoretto per il doppio colpo: la mossa di ADL

Con la stagione del Covid, il mondo del calcio si è trovato davanti ad una bella montagna da scalare. Anche il Napoli è rimasto penalizzato, giocoforza, dalle dinamiche di una pandemia che ha piegato il mondo. All’indomani dell’emergenza, quando c’è stato modo di riprogrammare la ripartenza, De Laurentiis ha attuato una strategia netta e chiara. E non senza contestazioni di rito, beninteso. Oggi quella strategia ha portato e continua a portare i suoi frutti.

Da un lato le plusvalenze, materia in cui il club campano è ormai primatista. Negli ultimi anni il Napoli ha registrato plusvalenze su plusvalenze, è un fatto noto. Ma con la recente cessione di Kim si farà il botto, nel prossimo bilancio. Dall’altro lato il Napoli ha ridotto considerevolmente il monte ingaggi, per far quadrare i conti e permettersi un futuro economicamente stabile e sostenibile.

Tra plusvalenze e monte ingaggi abbassato, il Napoli ha le carte in regola per proseguire nella pianificazione. Che parte, ovviamente, da un doppio colpo. Nessun intervento sul mercato, perché questo tesoretto servirà a rinforzare la squadra dal suo interno.

Il Napoli ha dalla sua la possibilità economica di garantire e garantirsi i rinnovi delle due star della squadra, Victor Osimhen da un lato e Kvicha Kvaratskhelia. Protagonisti di una stagione clamorosa, terminata con lo scudetto, i due sono gli osservati speciali in orbita Napoli.

Con i bilanci tornati a sorridere e un gruzzoletto da parte, il Napoli può ora accelerare per accontentare i suoi due trascinatori. Un affare non da poco, pronto a mandare in estasi una piazza che ha ancora fame dello spettacolo garantito dai due.