Salta l’accordo: l’ex Napoli pronto a firmare col club

Un ex Napoli chiacchieratissimo verso un clamoroso passo indietro: salta l’accordo per la nuova avventura? Tutti i dettagli.

Il mondo del calcio è sempre in fermento, tra una novità e l’altra.

Ma è in fermento sempre anche il calciomercato: d’altronde si sa, la programmazione non si improvvisa ed il futuro, per certi versi, è già nel presente. Una storia che accomuna tutti gli addetti ai lavori del mondo del pallone, non di certo i soli calciatori. Infatti è sempre tempo per contrattare e chiudere trattative, in un modo o nell’altro. L’ultima sessione di mercato però ha introdotto una novità: mai dire che è fatta fino a che non c’è la firma sul contratto.

In questo senso si registra una novità in chiave mercato. Un affare dato per fatto, da questo punto di vista, potrebbe clamorosamente incrinarsi e saltare. C’entra il grande ex del Napoli, il cui futuro non è più tanto scontato come sembrava.

Niente accordo per l’ex Napoli: salta tutto

Oltre a quello di calciatrici e calciatori c’è anche un terzo mercato che chiama in causa gli allenatori. In particolare quelli più blasonati, che sono costantemente al centro di notizie di mercato che li vogliono prima da una parte, poi dall’altra. Tra i nomi più chiacchierati, quello di Carlo Ancelotti occupa un posto di primissimo piano.

L’allenatore di Reggiolo è il sesto allenatore più vincente di sempre. Venticinque trofei in una carriera che in panchina, se si vuole, è stata anche più gloriosa della sua pur ottima avventura da calciatore professionista. Il Re Mida del calcio, che ha fatto le fortune dei grandi club che ha allenato. Non da ultimo il Real Madrid, dove Ancelotti è alla sua seconda volta. Manco a dirlo, vincente. Per lui si paventava un futuro alla guida di una nazionale altrettanto gloriosa: quella verdeoro del Brasile.

Quella in corso sarebbe dovuta essere l’ultima stagione di Ancelotti alla guida del Blancos. Ma il condizionale, in questo caso e da oggi, è obbligatorio. Difatti, secondo le ultime indiscrezioni riferite dagli iberici de ‘El Chiringuito‘, l’ex allenatore del Napoli potrebbe firmare il rinnovo con il Real Madrid.

Qualora il club di Florentino Perez glielo offrisse, infatti, Ancelotti non avrebbe dubbi e allungherebbe la sua presenza in quel del Santiago Bernabeu. Mandando in fumo, a tutti gli effetti, un accordo che dal Brasile ormai da mesi danno per fatto. Sarebbe clamoroso, in ogni caso.

In alternativa comunque il Real ha già pronta la sua lista dei sostituti, per non farsi trovare impreparato: il primo della fila è Xabi Alonso, in vantaggio sui connazionali Raul (in odore di Villarreal) ed Arbeloa. Fuori lista Zidane, il cui ritorno ad oggi non è nemmeno ipotizzato.