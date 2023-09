L’ex Fiorentina torna in Serie A: lo prende il Napoli

Un grande ex della Fiorentina può tornare in Serie A. Il Napoli monitora la situazione per un grande colpo per il 2024.

Seppur conclusosi da poco, il calciomercato non va mai in vacanza, per usare un eufemismo.

I club stanno infatti già programmando le loro prossime mosse, per il futuro immediato che sa di gennaio e per quello prossimo che invece proietta a luglio, quando sarà tempo di costruire una nuova stagione. La storia recente insegna che però le squadre si costruiscono nel tempo e gli acquisti non piovono dal cielo, bensì sono frutto di mesi di studio, osservazione, ricerca. Il Napoli, da questo punto di vista, ha fatto un po’ scuola.

Proprio gli azzurri stanno sondando già il mercato in vista della prossima stagione. In questo senso dalle parti di Castel Volturno potrebbe sbarcare un ex Fiorentina. Che, a certe condizioni, sarebbe il colpo da novanta per l’estate 2024.

L’ex Fiorentina torna in A: lo prende il Napoli

Tra i reparti più attenzionati in casa Napoli quello difensivo è probabilmente anche il più chiacchierato, al momento. In attesa di Natan, il cui debutto pare ormai prossimo, il Napoli continua a setacciare il mercato per rinforzare quel reparto che è stato probabilmente decisivo nelle ultime stagioni, in particolare per la vittoria dello scudetto.

Partito Kim alla volta di Monaco di Baviera, toccherà al brasiliano e ai suoi compagni non farlo rimpiangere. Compito arduo e dunque il Napoli non lascia ma raddoppia: per il 2024, in vista di un eventuale colpo in difesa, il nome forte è quello di Stefan Savic. Una vecchia conoscenza del calcio italiano, data la sua militanza nella Fiorentina, tra il 2012 ed il 2015.

Il montenegrino è uno degli uomini forti di Diego Simeone. All’Atletico Madrid dal 2015, Savic si è imposto come una delle guide dei Colchoneros. In biancorosso ha gioito e vinto, legando il suo nome alla gloriosa storia del club madrileno. Dal quale ha ricevuto tutto, compresi rinnovi con adeguamenti di ingaggio.

L’ultimo accordo prevede la scadenza al 30 giugno 2024. Ad oggi nessun contatto per il rinnovo, nessun appuntamento in programma. E, a quel che pare, nessuna intenzione di rinnovare. Ciò rende Savic, classe 1991, uno dei nomi forti per la prossima estate. Il Napoli, che da tempo lo segue e monitora la situazione, lo prenderebbe a zero.

Al calciatore andrebbe garantito solo l’ingaggio (ad oggi pari a 4,5 milioni di euro, n.d.r). Il Napoli farebbe un colpo di spessore. Per certi versi anche insolito ma forse idoneo per il domani.