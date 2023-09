La Juve si ritira: strada libera per il Napoli

Intreccio di mercato tra Juventus e Napoli: l’ultima mossa dei bianconeri è un assist agli azzurri. I dettagli.

Il mercato è finito da poco eppure continua a tenere banco. Il motivo è semplice: le società, in particolare quelle italiane, sono già a lavoro per garantire continuità ai rispettivi progetti tecnici.

Una continuità che passa necessariamente da osservazioni, ammiccamenti, contatti, studio tra una partita e l’altra. La morale è semplice: il mercato ha una data di inizio ed una di fine. Nel mentre, scorre sempre. E può vedere anche la nascita di autentici intrecci.

Nelle ultime settimane, infatti, di intreccio si può parlare per quel che concerne Napoli e Juventus. I due club, ormai rivali da tempo, si affrontano sul campo ed ogni confronto è una battaglia aperta che infiamma i cuori degli appassionati. Una partita che va avanti anche sul mercato. In questo senso l’ultima mossa dei bianconeri più che un ostacolo rischia di diventare un assist, di mercato ovviamente, per la squadra allenata da Rudi Garcia.

L’assist della Juve: ora il Napoli ha strada libera!

La nuova parola d’ordine della Juve di Cristiano Giuntoli è senza ombra di dubbio sostenibilità. La Vecchia Signora, reduce da una stagione per certi versi infernale non solo per le vicende in campo, vuole tornare in corsa e per farlo ha deciso, per mano dell’ex diesse del Napoli, di rimettere i conti in regola. Si giustifica così il mercato volto alla spending review.

Presumibile che la stessa sostenibilità ispiri le future scelte della Juventus. Che quindi, sul mercato 2024, dovrebbe camminare ancora a velocità moderata. Ciò porta ad una serie di considerazioni: è meglio valorizzare chi si ha in rosa piuttosto che lanciarsi in spese folli sul mercato. In questo senso la Juve potrebbe tornare sui suoi passi anche per il futuro di Wojciech Szczesny.

Il portiere polacco, in bianconero dal 2017, ha raccolto brillantemente l’eredità di Gigi Buffon. Da ormai diverso tempo è uno dei migliori in Europa e alla Juve nessuno ha avuto rimpianti per Buffon. L’avventura dell’ex Roma, però, sembrava da ormai un paio di stagioni ai titoli di coda.

Szczesny ha ricevuto nel tempo offerte dalla Premier e dall’Arabia, sempre declinate, anche nell’ultima sessione di mercato. La sua volontà è rimanere in bianconero. Ed ora è la stessa della Juve. Per stare ancora insieme le parti devono venirsi incontro: la Juve ha la sua strategia per il rinnovo del polacco. Ingaggio abbassato da sette a cinque milioni, spalmato su due anni, con nuova scadenza nel 2026.

Ciò apre la strada al Napoli, che è alla ricerca di un portiere da affiancare a Meret e Gollini. Gli azzurri hanno da tempo individuato in Marco Carnesecchi il profilo idoneo. L’atalantino era anche sulla lista della Juve. Da oggi non più.