Ancora una bocciatura: Napoli, ora è un caso

Napoli a lavoro per la sfida contro il Genoa. Ma per un calciatore arriva ancora una bocciatura: caso aperto?

Nel mentre che la pausa nazionali volge al termine, le squadre sono a lavoro per i prossimi, futuri impegni.

Non è da meno il Napoli, che sotto gli ordini di Rudi Garcia lavora in quel di Castel Volturno per ripartire dopo la sconfitta contro la Lazio e riprendersi i tre punti. Prossimo impegno per gli azzurri a Marassi, contro il Genoa di Alberto Gilardino. Sul campo dei rossoblu il Napoli non ha intenzione di sfigurare.

Nel frattempo il tecnico francese sta già cominciando ad elaborare la formazione che scenderà in campo contro il Grifone. Anche stavolta la linea sembra netta e per un azzurro può arrivare un’altra bocciatura. Il che farebbe parlare di vero e proprio caso. Di seguito i dettagli.

Garcia ha (quasi) deciso: ancora una bocciatura per l’azzurro?

Nella sfida interna persa contro la Lazio di Rudi Garcia, in particolare nel secondo tempo, il Napoli ha fatto capire di avere dei punti deboli. Ora Garcia ha avuto tempo e modo di correggere gli svarioni visti contro i biancocelesti. A finire sotto la lente di ingrandimento è stata soprattutto la difesa, colpita dai biancocelesti con forse troppa facilità.

Contro il Genoa molti si aspettano delle novità in retroguardia. Manco a dirlo l’attenzionato speciale è Natan, difensore ex Bragantino che il Napoli ha prelevato dal Brasile con l’arduo compito di sostituire Kim. Finora il brasiliano non ha mai giocato, nemmeno da subentrante. La gara contro il Genoa sembrava essere l’occasione giusta per vederlo in azione.

Speranze ed attese che per i tifosi, probabilmente, resteranno tali. Nessuna possibilità che Garcia accontenti le richieste pervenute da una parte della piazza. E dunque, con ogni probabilità, Natan siederà ancora in panchina contro il Genoa.

Nessun debutto e, a conti fatti, terza bocciatura per il brasiliano. Che ora rischia di diventare un caso. Forte o no? Pronto o meno? Sono tutti dubbi leciti che attanagliano i tifosi del Napoli. Garcia, a modo suo, è stato chiaro. Il brasiliano ex Bragantino ha il potenziale giusto ma ha bisogno di tempo e modo per entrare nelle trame di questo Napoli.

Da escludere, dunque, il debutto dal primo minuto. Non invece qualche scampolo di partita. Contro il Genoa Garcia, a seconda di come si metterà la gara, potrebbe inserire il brasiliano. La parola ora passa al campo.