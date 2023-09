Elisabetta Gregoraci incanta Venezia: la visione è scottante

Elisabetta Gregoraci, a Venezia per il Festival del Cinema, ha pubblicato una foto “caldissima”. Si vede quasi tutto…

Il Festival del Cinema di Venezia ha raccolto davvero una quantità di bellezze sconcertante e, tra queste, non poteva certamente mancare Elisabetta Gregoraci, show girl che da ormai moltissimi anni domina le scene della televisione e non solo. Partita come modella, è nota per essere stata a lungo sposata con Flavio Briatore. I due si sono separati sei anni fa, ma Elisabetta continua a splendere ogni giorno di più.

La sua presenza a Venezia non è passata certamente inosservata. Oltre ad aver incantato tutti sul red carpet con un abito mozzafiato (come si vede in foto), la splendida attrice di Soverato ha pubblicato sui propri canali social moltissime foto, ben più sensuali e “calde”. La Gregoraci sa bene come far impazzire i propri follower.

E non sono pochi: 2 milioni di seguaci su Instagram. La foto che ora vi mostreremo ha anche raggiunto i 40mila mi piace, ma è incredibile scoprire che nei commenti ci sono però anche tante critiche. La calabrese, al fianco di Briatore, è stata a lungo simbolo di una vita estremamente ricca. E si sa, alla gente questo non piace troppo…

Foto piccanti a Venezia

Ciò che certamente però la fa piacere a tutti, oltre al talento che non le manca, è la bellezza. Quasi impossibile non essere attratti dal suo fisico praticamente perfetto. Soprattutto se poi la calabrese è in grado di mostrarlo con così tanta “furbizia”. Lascia intravedere quasi tutto, ma non tutto: la fantasia così è costretta a viaggiare.

In uno dei suoi ultimi post veneziani, la Gregoraci ha pubblicato questo scatto bollente. Fa sognare. Il vestito di pizzo bianco lascia vedere attraverso, ma in questo scatto Elisabetta copre il tanto che basta per costringere l’osservatore a lavorare con la propria mente. Anche il segno del costume sull’abbronzatura è estremamente sensuale. La bellezza di Venezia passa quasi in secondo piano di fronte a lei.

Le gambe sono in primissimo piano e il vestito, come detto, lascia vedere attraverso. Anche il top è sullo stesso stile ed è altrettanto trasparente anche sul seno. Solo la presenza dei capelli da un lato e della mano dall’altro impediscono di avere una visione praticamente completa. Una visione che sarebbe stata mozzafiato, ma che anche così permette a chiunque di vedere ciò che di più bello possa immaginare. Complimenti e speriamo che presto ci delizi con altri scatti altrettanto belli.

