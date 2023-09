Adesso il Milan trema: Maignan fa tremare i rossoneri

Il Milan deve stare attenta alle sirene delle big europee per il suo portierone francese. Un giocatore di questo livello fa gola a molti

Maignan si sta disimpegnando alla grande anche con la Nazionale di Deschamps e questo non fa che accrescere la sua visibilità internazionale. Fino ad ora i rossoneri hanno resistito ad offerte faraoniche.

Anche contro l’Irlanda, nella quinta giornata del Gruppo B di qualificazione ai prossimi Europei di Germania 2024, la Francia ha fatto il suo dovere. Due gol di Tchouameni e Marcos Thuram hanno regalato ai ragazzi di Deschamps la tranquillità del primo posto nel girone e un altro mezzo piede verso la fase finale della prossima estate. Tra i protagonisti c’è stato ovviamente anche Mike Maignan, portierone del Milan, punto fermo anche dei Galletti.

Dopo aver fatto da scudiero a Lloris per un paio d’anni, il classe ’95 attualmente in forza ai rossoneri ha preso la titolarità dei pali. D’altronde il rendimento in campionato e Champions League dello scorso anno lasciava davvero pochi dubbi. Maignan è stato uno dei pochi portieri in Europa ad aver portato punti alla propria squadra, a suon di salvataggi ai limiti della fisica e di un ottimo lavoro in impostazione. Il gioco con i piedi è ormai fondamentale per i numeri 1 moderni e i club importanti guardano questo aspetto come uno dei prioritari.

Milan, tre big europee hanno messo gli occhi su Maignan: la prossima estate rischia di poter partire

Proprio per un discorso tecnico e di qualità nel far partire l’azione dal basso, Maignan ha attirato l’attenzione di molte squadre importanti in Europa e soprattutto in Premier League. A 28 anni il francese non sembra avere punti deboli e rispetto al 2021 ha triplicato il suo valore.

Dopo aver vinto il titolo in Ligue 1 con il Lille, Mike Maignan è stato acquistato dal Milan di Maldini e soprattutto Massara (lo ha scovato lui) due stagioni fa per 15,4 milioni di euro (bonus compresi). Una cifra che all’epoca poteva sembrare anche un po’ esosa ma che nel corso dei mesi è addirittura stata giudicata vantaggiosissima.

Il Milan senza di lui nella scorsa stagioni ha avuto una media di 1 punto a partita, praticamente da retrocessione. Tra lui e Tatarusanu c’era una differenza abissale, che può portare la squadra campione d’Italia ad uscire dalle prime quattro della Serie A.

Ora a preoccupare i rossoneri non sono le condizioni fisiche del proprio portiere ma le voci insistenti di mercato che lo vogliono sul taccuino di Chelsea, Psg e Bayern Monaco. Sia i Blues che i tedeschi devono trovare un numero 1 affidabile per il futuro, dopo aver perso rispettivamente Mendy (ceduto in Arabia) e Neuer (in calo netto e con molti problemi fisici irrisolti). Vedremo se anche la prossima estate Moncada e Furlani avranno la forza di trattenerlo. Sotto i 50 milioni di euro non si siedono nemmeno a trattare.

