Napoli, altro infortunio per Garcia: già scelto il sostituto

Prima della sosta, in maniera dolorosa ed inattesa, per il Napoli è arrivata una brutta battuta d’arresto. Adesso un altro infortunio rischia di essere un duro colpo per Rudi Garcia, che però non fa drammi ed ha già individuato il suo sostituto nella prossima sfida. Ed in tal senso si tratta di una sorpresa.

Alla ripresa del campionato, dopo la sosta, la compagine scudettata sa di avere un margine di errore ridotto ai minimi termini. All’orizzonte, però, c’è una trasferta tutt’altro che facile, dal momento che si dovrà superare l’ostacolo Genoa. Le individualità del Grifone sono di tutto rispetto e devono mandare un segnale in chiave salvezza. Dall’altro lato, invece, il Napoli deve dimostrare, in primis a sé stesso, che quello con la Lazio è stato solo un passo falso. Rudi Garcia, però, perde una pedina importante per la gara del prossimo weekend ed è stato già individuato, in tal senso, il suo sostituto. A conferma di come sia stata pensata la rosa nel gioco delle coppie.

Napoli, altro infortunio per Rudi Garcia

Tanto per gli azzurri quanto per tutte le altre squadre del massimo campionato italiano in questa fase serve dare sempre una particolare attenzione all’infermeria. Visto che la condizione non può ancora essere al top, gli stop di natura muscolare sono sempre dietro l’angolo. L’ultimo caso in ordine di tempo è quello di Matteo Politano.

L’esterno azzurro, infatti, ha accusato un problema e per lui l’avventura con la prima Nazionale italiana di Luciano Spalletti si è interrotta prima del tempo. Adesso dovrà sottoporsi a degli esami di natura strumentale per capire l’entità del fastidio percepito. Rudi Garcia, però, consapevole della profondità della propria rosa, non fa drammi ed ha già individuato il sostituto dell’ex Inter e Sassuolo.

Politano KO, Garcia sceglie Lindstrom

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, i tempi potrebbero essere già maturi per vedere l’esordio dal primo minuto in maglia azzurra di Jasper Lindstrom. Nei minuti giocati contro la Lazio, al netto di quella enorme palla gol sprecata, ha dato buone indicazioni, sia in termini fisici che di collocazione in mezzo al campo. In alternativa, anche se in svantaggio, ci sono altre due opzioni interessanti: Giacomo Raspadori ed Eljif Elmas. Adattati, sì, ma che hanno già giocato in quella posizione, largo a destra.