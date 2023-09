Dal PSG al Napoli: colpo a zero in arrivo

I partenopei sono pronti ad accogliere un giocatore del PSG a parametro zero il prossimo anno. Le ultime notizie.

Anche quando è chiuso, il calciomercato fa sempre parlare e discutere, facendo sognare i tifosi di ogni squadra. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis difficilmente è stato protagonista di acquisti troppo onerosi, ma spessissimo, invece, ha messo a segno colpi intelligenti e funzionali, anche a prezzi contenuti e sfruttando le occasioni. Una situazione che sembra si possa ripetere e che tutti i tifosi azzurri si augurano porti dei frutti.

La società campana sta infatti lavorando per aggiudicarsi un calciatore a parametro zero la prossima estate. La squadra di provenienza sarebbe il PSG, la cui rosa pullula di campioni e giocatori di esperienza. Insomma, in qualsiasi modo si peschi, da queste squadre il 99% delle volte si pesca bene.

Certamente non è Mbappé, ma resterebbe un acquisto molto funzionale: l’addio di Kim in estate si sta facendo sentire in queste prime giornate di campionato e quindi la dirigenza del Napoli sta pensando di andare a rinforzare la difesa in vista dei prossimi campionati. Anche perché non è da escludere che ci sia un ricambio di giocatori in quel reparto.

Affare a costo zero

Il giocatore di cui stiamo parlando e su cui il Napoli sta lavorando intensamente è Presnel Kimpembe, francese classe 1995. Difensore non giovanissimo, ma neanche troppo in là con gli anni, ha la giusta esperienza per far bene nel nostro campionato. Da un po’ di tempo è ai margini del PSG e l’addio a fine stagione è praticamente scontato. L’avventura partenopea potrebbe essere un’occasione d’oro per rilanciarsi.

I campioni d’Italia lavorando intensamente affinché l’affare possa andare in porto. Il contratto di Kimpembe scadrà a giugno del 2024 e il rinnovo non è un’ipotesi al momento percorribile. In questa stagione non ha collezionato ancora neanche un minuto con i parigini e le strade sono destinate a separarsi. Anche a livello di prestigio, per il Napoli l’arrivo di un calciatore dal PSG può essere molto importante.

Come noto, i giocatori in scadenza di contratto possono firmare già a partire dal mese di gennaio precedente. Ciò significa che i dirigenti del Napoli stanno già lavorando sulla pista per ottenere, magari, un sì già questo inverno. La trattativa non è semplicissima: Kimpembe al momento percepisce 10 milioni all’anno, una somma troppo elevata per le casse di De Laurentiis. Ciò che su cui fa leva il Napoli è la voglia di rivalsa del giocatore. Non è da escludere, infine, anche un arrivo anticipato in azzurro già a gennaio, ma a patto che il PSG si accontenti di pochi milioni o lo lasci andare via gratis qualche mese prima.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI