Melissa Satta da bollino rosso: vestito mozzafiato

La foto pubblicata da Melissa Satta è davvero al limite: lo spacco del vestito si ferma proprio in extremis

Essere al centro dell’attenzione è la normalità per Melissa Satta, ex Velina che ha fatto del proprio corpo un’arma letale per conquistare milioni di italiani. Se tutti fossero onesti, non ci sarebbe neanche una persona attratta dal genere femminile in grado di non ammettere di aver fantasticato osservando le sue forme mozzafiato. Melissa sa perfettamente come far impazzire tutti e anche stavolta ci è riuscita alla grande con un abito che porta immediatamente, chiunque, a mettere gli occhi su di lei.

Anche gli appassionati di calcio conosceranno certamente molto bene la splendida Melissa: tifosa milanista da sempre, è stata a lungo fidanzata con Kevin-Prince Boateng, ex rossonero, con cui ha avuto anche un figlio. Ha lavorato anche per Milan TV e spessissimo l’abbiamo potuta vedere ospite in programmi televisivi che parlano di calcio. Oltre a essere bella è anche molto competente.

Ancora oggi lavora spesso con il Milan (ha presentato la quarta maglia lo scorso anno) e non perde occasione per andare anche a San Siro a sostenere i rossoneri. Una vera appassionata di calcio, dunque. Melissa ha sempre fatto molto sport e in passato ha anche giocato a pallone. La ragazza ideale e il sogno di tutti (probabilmente non solo per questo…): sa abbinare l’eleganza alla sportività.

Un vestito illegale

Come accennato, però, nelle ultime ore i social sono impazziti perché la bellissima showgirl sarda ha pubblicato una foto in cui indossa un vestito ai limiti della legalità. Letteralmente. Sarebbe bastato che lo spacco sulla coscia terminasse un po’ più in alto per rendere necessaria la censura. Un vestito audace a dir poco, ma comunque molto elegante. Questa la grande capacità della Satta.

Il taglio molto ampio fa pensare che sia davvero un peccato si tratti solo di una foto e non di un video: è probabile che completando il passo si intraveda qualcosa di molto bello. La linea perfetta della modella è decisamente apprezzabile. Il vestito però cade come se ci fosse una grande gonna, il che rende tutto elegante. Melissa è ancora una volta riuscita a far innamorare tutti a prima vista.

Lo scatto è stato fatto in occasione di una cena in una splendida location di Barcellona. Le luci rosse alle sue spalle rendono l’atmosfera adatta. Se questo scatto non è a luci rosse, poco ci manca. Forse è davvero solo questione di pochi centimetri.

