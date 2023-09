Che spavento per Valentino Rossi, il racconto scuote i tifosi

Tifosi di Valentino Rossi sotto shock: che spavento per il nove volte iridato di motociclismo. Ecco il suo racconto

Valentino Rossi, come è noto, da quasi due anni ha appeso il casco al chiodo. Il nove volte campione del mondo ormai è l’amorevole padre di Giulietta, che lo scorso 4 marzo ha festeggiato il suo primo anno di vita, nonché il premuroso compagno della top model Francesca Sofia Novello.

Ma la passione per le corse in moto è inscritta nel suo codice genetico (il padre Graziano è stato un pilota motociclistico che vanta in carriera tre vittorie, 7 podi e 1 pole position). Pertanto, il ‘Dottore’ è sì uscito dal paddock ma non si è congedato dal circus del motociclismo visto dal 2014 è proprietario della VR46 Racing, team che gareggia nel Motomondiale nelle classi Moto 2, Moto 3 e dal 2022 anche in quella regina, la MotoGp.

Inoltre, altro progetto di Valentino Rossi è la VR46 Riders Academy, accademia aperta dal ‘Dottore’, sempre nel 2014, con il fine di formare i campioni del futuro, i suoi eredi. Obiettivo già raggiunto da un Valentino Rossi vincente non solo in pista.

Nella predetta accademia motociclistica, infatti, si sono formati Francesco Bagnaia, che nel 2022 ha riportato in Italia dopo 13 anni il titolo della classe regina succedendo proprio a Rossi, e Franco Morbidelli, iridato Moto 2 nella stagione 2017.

Valentino Rossi, che spavento per la caduta di Bagnaia

Dunque, Valentino Rossi è sceso dalla moto per sedersi dietro a una scrivania. Eppure anche nelle vesti di manager il brivido e lo spavento continuano a far parte della sua vita esattamente come quando affrontava una curva a 300 km/h in sella a una MotoGp sui circuiti di tutto il mondo.

Intervistato da ‘Sky Sport’ a margine dell’evento ‘Tavullia Vale’ nel corso del quale ha ricevuto le chiavi della sua cittadina natale, il ‘Dottore’ ha confessato di essersi ‘spaventato molto‘ quando ha visto le immagini dell’incidente in cui è rimasto coinvolto Francesco Bagnaia nel corso del Gran Premio di Catalogna che si è corso sul circuito di Montmelò.

Il campione del mondo in carica nonché leader iridato alla seconda curva è caduto, quando era in testa, dopo un high side scivolando al centro della pista dove è stato investito dall’accorrente Brad Binder che gli è passato sulle gambe.

Una scena che ha fatto trattenere il fiato non solo ai tifosi di ‘Pecco’ e agli appassionati in generale ma anche al ‘Dottore’: “Mi sono spaventato molto, la cosa peggiore che ti possa capitare è cadere alla seconda curva quando sei primo”, la confessione del nove volte iridato.

Miracolosamente il centauro della Ducati Desmosedici è uscito illeso da tale pauroso incidente. Per lui, come confermato dagli accertamenti diagnostici, solo dolore alle gambe e al coccige e tanto spavento. Quello che ha fatto prendere anche al suo mentore, il ‘Dottore’ Valentino Rossi.

