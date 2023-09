Napoli: addio clamoroso a gennaio

Il Napoli targato Aurelio De Laurentiis potrebbe iniziare a pensare concretamente ad un clamoroso addio nelle prossime sessioni di mercato

Napoli a caccia del riscatto immediato. La squadra targata mister Rudi Garcia è chiamata a lasciarsi alle spalle la brutta sconfitta subita al ‘Maradona’ per mano della Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Il prossimo appuntamento è in programma sabato 16 settembre, giorno in cui la truppa partenopea se la vedrà faccia a faccia col Genoa di Gilardino.

Sulla carta si tratta di un match più che fattibile per la compagine campana, ma è bene non sottovalutare l’avversario. Gli azzurri sono i campioni d’Italia in carica, di conseguenza la pressione su di loro è maggiore rispetto alla passata stagione. E i vari cambiamenti avvenuti nelle scorse settimane inevitabilmente incidono sull’ecosistema del club.

Per Garcia, così come per chiunque, non è affatto semplice ridare le giuste motivazioni al gruppo, rimasto ancorato al lavoro splendido di Luciano Spalletti. L’allenatore francese deve riuscire ad entrare in profondità nella mente di capitan Giovanni Di Lorenzo e compagni. Il passato non va assolutamente cancellato, ma bisogna andare avanti in un modo o nell’altro.

Comunque la situazione al momento è tutt’altro che preoccupante, nonostante lo start rivedibile. Il Napoli appare leggermente dietro ad Inter e Milan in chiave lotta Scudetto, però vanta delle chances importanti di bissare la conquista del principale trofeo nazionale. In tal senso, servirà soprattutto il contributo dei big della rosa, in particolare Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

L’esterno d’attacco georgiano è calato dal punto di vista del rendimento e nelle scorse ore si è tornati a parlare del suo rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2027. La società targata Aurelio De Laurentiis si è espressa pubblicamente attraverso un duro comunicato, smentendo categoricamente la presunta trattativa per il prolungamento.

Calciomercato Napoli, la cessione pesante può diventare realtà: il punto su Kvaratskhelia

Sulla spinosa questione, poi, si è espresso pure l’agente dell’attaccante, rassicurando tutti: “Siamo contenti del contratto che abbiamo col Napoli“. Una conferma che non lascia a tante interpretazioni. Allo stesso tempo, però, non è totalmente da escludere che, senza rinnovo, il Napoli si convinca ad aprire all’ipotesi di una cessione di Kvaratskhelia in futuro.

Già il prossimo gennaio? Nulla è impossibile nel calciomercato, ma sicuramente la probabilità di un addio nell’estate del 2024 è di gran lunga più elevata. Così il direttore sportivo Mauro Meluso avrebbe più tempo per sostituire il gioiello georgiano nel miglior modo possibile.

Non è un caso che ultimamente stiano aumentando le voci sull’ex Dinamo Batumi: si è parlato di club come Real Madrid e Barcellona. Il Napoli potrebbe dire sì di fronte ad una super offerta intorno ai 90-100 milioni di euro. Questa più o meno la quota da sborsare al fine di assicurarsi le prestazioni di Kvaratskhelia. Si potrebbe scatenare un’asta milionaria, con altre big interessate come PSG, City e Chelsea. Staremo a vedere.

