Napoli: ribaltone Kvaratskhelia, il presidente ha deciso

Il futuro di Kvaratskhelia continua a far parlare. Un presidente ha preso una decisione importante sul calciatore del Napoli.

L’inizio di Kvaratskhelia non è stato sicuramente dei migliori, ma il georgiano non molla assolutamente e spera di cambiare passo per ottenere dei risultati molto simili a quelli dello scorso anno.

Secondo quanto riferito da calciomercato.it, un presidente ha preso una decisione molto importante sul futuro di Kvaratskhelia. Sicuramente le prestazioni di questo inizio di stagione non è stato all’altezza, ma il Napoli ha intenzione di puntare ancora di lui considerando che stiamo parlando di un calciatore di assoluta qualità almeno stando a quanto visto la scorsa stagione.

Calciomercato Napoli: decisione su Kvaratskhelia, i dettaglia

L’aver tenuto Kvaratskhelia è sicuramente un grande risultato in casa Napoli, ma il futuro del georgiano continua ad essere in forte bilico e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro. Il contratto è in scadenza nel 2027, ma il calciatore ormai da tempo chiede un aumento e vedremo se alla fine ci sarà oppure no.

Si tratta di un passaggio fondamentale e solo nelle prossime settimane capiremo se si potrà arrivare alla tanto attesa fumata bianca oppure no. Di sicuro ci vorrà ancora un po’ di tempo per avere novità sul futuro del giocatore visto che De Laurentiis non ha nessuna intenzione di convocare da subito l’entourage di Kvaratskhelia per trattare il rinnovo. Il presidente del Napoli ha deciso di non forzare la situazione e aspettare ancora un po’ di tempo prima di iniziare la trattativa.

Una frenata che, per il momento, mettono in forte dubbio la permanenza di Kvaratskhelia. Il giocatore dovrà decidere se attendere oppure accelerare sull’addio. Di certo nelle prossime settimane ci saranno delle novità importanti e la speranza è quella di poter riuscire in poco tempo ad arrivare ad una soluzione.

Mercato Napoli: frenata sul rinnovo di Kvara

Al momento il rinnovo di Kvaratskhelia e questo mette in forte dubbio una eventuale permanenza del calciatore al Napoli. Nelle prossime settimane sono attese delle novità importanti in questo senso e vedremo alla fine quale sarà la scelta del diretto interessato e anche dei partenopei. Tutto ancora da scrivere e le big sperano in un colpo importante di calciomercato.