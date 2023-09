Ancora fuori: Garcia lo boccia di nuovo, caso Napoli

Il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, sta seriamente pensando di tenere fuori dagli 11 iniziali contro il Genoa il calciatore

Ennesima “bocciatura” da parte del manager francese nei confronti del calciatore? A quanto pare il mister starebbe seriamente pensando di tenerlo fuori dai titolari anche in vista della prossima partita di campionato, valida per la quarta giornata di Serie A contro il Genoa (in trasferta allo stadio ‘Ferraris).

Ovviamente a meno di clamorosi colpi di scena dell’ultimo minuto (in questo caso degli ultimi giorni) dove le cose potrebbero seriamente cambiare. Nel frattempo gli azzurri continuano gli allenamenti in quel di Castel Volturno, “orfani” di coloro che stanno rappresentando la propria nazionale con le gare di qualificazione ai campionati europei e non solo.

Napoli, Natan è un caso? Ancora out anche col Genoa

I tifosi, sui social network, si stanno chiedendo se in casa partenopea sia nato un vero e proprio “caso”. In molti, infatti, si stanno chiedendo per quale motivo Natan non sia stato ancora impiegato dall’allenatore Garcia. Ricordiamo che il centrale brasiliano arriva da un altro campionato e (cosa assolutamente da non scartare) da un altro continente. Il 22enne, di cui in Brasile parlano un gran bene, non vede l’ora di mettersi in mostra.

Tanto è vero che sta facendo di tutto per mettere in difficoltà il proprio allenatore. L’ex Roma, però, pare orientato a schierare la coppia difensiva delle prime uscite. Ovvero quella formata da Amir Rrahmani e Juan Jesus. Quest’ultimo, nonché connazionale del difensore centrale, è apparso decisamente sottotono nella sfida persa in casa contro la Lazio. Tanto è vero che più di qualche sostenitore partenopeo lo ha criticato.

Contro i rossoblù di Alberto Gilardino dovrebbero giocare nuovamente loro. In questi ultimi giorni, però, Natan si sta mettendo in mostra in allenamento. Spera di poter fare il suo esordio, anche a partita in corso, allo stadio ‘Ferraris’. In molti, però, non vogliono assolutamente parlare di un “caso Natan”, per il semplice fatto che per il calciatore è decisamente tutto nuovo.

Altra vita, altra mentalità e soprattutto nuova squadra. In questi giorni, però, approfittando dell’assenza di parecchi nazionali, si sta mettendo in luce. Anche nelle partitelle. Contro il Genoa (a meno di clamorosi colpi di scena) dovrebbe partire dalla panchina. Non è da escludere che possa anche entrare a gioco in corso. O magari chissà, Garci potrebbe buttarlo nella mischia dal primo minuto.