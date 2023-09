Carolina Stramare incontenibile: anche il bomber non può resistere

By

La modella Carolina Stramare, ex Miss Italia 2019, è semplicemente incontenibile: su Instagram stupisce tutti, compreso il nuovo fidanzato

Alzi la mano chi non conosce la modella Carolina Stramare. Praticamente impossibile non aver mai sentito parlare di una delle ragazze più belle in circolazione forte di un passato da reginetta di bellezza avendo vinto nel 2019 il titolo di ‘Miss Italia’.

Non una cosa che capita a tutte, anzi si può dire che sono state poche le fortunate a essersi fregiata di tale titolo. Quella vittoria è stata considerata dalla Stramare non la fine di un percorso, bensì l’inizio di un altro. E così a partire dall’anno 2019, quando la ragazza aveva appena venti anni, cominciò a “piacere” a diversi brand sicuramente rimasti senza fiato dinanzi a un fisico così strutturato, degno di una modella che si rispetti.

Carolina infatti ha sfilato per Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis. Inoltre ha arricchito il proprio bagaglio di esperienze partecipando sia come concorrente che come conduttrice a diverse trasmissioni televisive, tra cui ricordiamo ‘Pechino Express’ e ‘Scherzi a Parte’.

Carolina Stramare: fan in estasi, compreso Pietro Pellegri

Carolina Stramare usa tantissimo Instagram come mezzo per aggiornare i fans sparsi per l’Italia e il mondo e promuovere la sua attività di modella, basata principalmente sui set fotografici. E proprio con davanti una fotocamera professionale la 24enne genovese da il meglio di sé mettendosi in pose provocanti e alzando le temperature.

Prova ne é uno degli ultimi scatti pubblicati sul social nel quale la ragazza ha promosso una linea di intimo: guardando la foto ci accorgiamo che il “pezzo forte” di Carolina sono proprio gli occhi, profondi e intensi come non mai. Chiaramente non dimentichiamo anche il lato A, altra caratteristica lampante della genovese.

Ne sarà contento anche il suo nuovo fidanzato, l’attaccante del Torino Pietro Pellegri. La relazione tra i due è stata resa nota lo scorso 10 agosto quando un post confermò le indiscrezione che già circolavano sui social. I due oramai manifestano giornalmente il loro legame sentimentale e i fans, sia del centravanti che della modella, ogni giorni attendono nuovi scatti a conferma della loro storia.

Inutile dire che è tanta l’invidia nei confronti del centravanti della formazione di Juric: si può dire con assoluta certezza infatti che al giorno d’oggi non esistano in Italia ragazze affascinanti come Carolina Stramare.